防範北韓 美韓第8次威懾演習

北韓官媒宣布，廿三日凌晨成功試射四枚射程長達兩千公里的巡弋飛彈。（美聯社）

2023/02/25 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國國防部廿三日證實，美國與南韓官員廿二日在五角大廈進行第八次聯合「延伸威懾手段運用演習」（DSC TTX），透過兵棋推演演練應對北韓動用核武的各種情形，這也是雙方去年在美韓安保會議（SCM）同意每年定期舉行這項演練之後首度舉行。北韓官媒廿四日則宣布，成功試射四枚射程長達兩千公里的巡弋飛彈。此射程可以威脅到日本絕大多數地區。

五角大廈廿三日表示，鑑於北韓近期挑釁的核武政策和核武軍事能力的發展，本次兵棋推演著重在北韓使用核武的可能，聚焦在透過美韓同盟延伸威懾維持朝鮮半島的和平穩定。南韓國防部表示，美韓同意持續強化共享情報、危機磋商、聯合規劃和執行延伸威懾，「美方強調，北韓針對美國或其盟友動用核武，皆無法容忍，而且會導致金正恩政權的終結」。兩國官員並在演習之後共同參訪喬治亞州國王灣的潛艦基地。

請繼續往下閱讀...

對此，北韓外務省美國事務局長權正根譴責，這是針對北韓的核戰演習；美國若罔顧北韓抗議和警告持續做出敵對行為，北韓會將此視作宣戰信號。

北韓又試射？美韓沒偵測到

北韓廿三日凌晨在咸鏡北道省金策市朝日本海發射四枚「箭矢-2」（Hwasal-2）巡弋飛彈，本次演練「再度展現北韓核戰部隊的作戰態勢」，上述飛彈飛行兩千公里命中靶標，但並未具體說明目標為何。不過，美韓均無偵測到北韓發射飛彈，南韓正在探究這項資訊的真實性，不排除北韓釋放假訊息的可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法