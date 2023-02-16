美軍事專家︰烏克蘭戰略 台灣可獲啟發

（法新社）

2023/02/16 05:30

〔編譯陳成良／法新社華盛頓十五日電〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰火延燒近一年，法新社訪問多名美國軍事專家，他們認為烏克蘭展現的戰略洞見，從中東到台灣的未來衝突，都能從中獲得啟發，包括更積極地儲備武器，以及善用人工智慧與無人機來對抗強敵。

●人工智慧

美國帕蘭泰爾技術公司（Palantir）為基輔提供人工智慧驅動的工具，可將數十億位元的資料迅速分門別類，幫助指揮官即時掌握敵軍動向、陣地位置與攻擊目標。烏克蘭也在測試「感測器整合」，利用三角測量法分析不同來源的訊息，建立更全面的戰場面貌。

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●自主無人機

無人機作戰在烏克蘭戰場已進入成熟階段，但俄烏雙方能力大致相當。烏軍正在使用美援的彈簧刀無人機（Switchblade），可自行鎖定目標攻擊，但這種「殺手機器人」也引發爭議，包括戰爭可能會脫離指揮官與政治人物的控制。

●開源情報

「公開來源情報」（OSINT）已成為戰爭中不可或缺的利器，烏俄雙方都利用Telegram等通訊軟體、商業衛星照片、公共天氣與森林火災地圖、TikTok影片等來源，獲取軍隊作戰地點與潛在目標，並解讀政治意圖。一旦俄軍官兵以手機聯繫家人或朋友，烏方情報機構即可取得敵軍位置與所在單位等細節。

●防空能力

烏克蘭戰爭也證明，許多國家更需要的是防空武器的儲備，軍隊需要昂貴的武器來擊落昂貴的敵機，但也需要便宜的武器來擊落便宜的飛機。

●武器彈藥：多多益善

烏俄戰爭的最大教訓就是彈藥消耗太快，根本來不及補給。烏國的盟友正盡可能滿足其需求，美國需要和盟邦分享技術，協助北約開發合作生產。

●去中心化的戰場指揮

烏克蘭靈活且去中心化的指揮方式，在戰場上確實優於俄軍僵化的集中指揮。

●作戰決心

烏克戰爭的另一個重要教訓，就是俄羅斯入侵之初，莫斯科和西方領袖都曾質疑烏克蘭人是否會堅定捍衛家園，台軍是否能像烏軍一樣積極，是個至關重要的問題。

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