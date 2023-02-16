日本今年新建4座大型彈藥庫

日本防衛省將改良現有12式岸艦飛彈（SSM），讓射程從原本的200公里提升到400公里，以強化西南地區防衛態勢。（法新社檔案照）

2023/02/16 05:30

放長程飛彈 強化區域外拒止力 評估再蓋另外六座

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本政府提出建立對敵基地打擊能力後，防衛省打算今年內著手在日本南、北多地的自衛隊駐地，興建四座大型彈藥庫，同時對新建另外六座展開評估調查。這些新增的大型彈藥庫將存放攸關強化日本區域外拒止力的長程飛彈。

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日本讀賣新聞和共同社報導，這十座新建大型彈藥庫中，九州大分縣大分市陸上自衛隊分屯地，和北部本州青森縣陸奧的海上自衛隊大湊地方總監部將各自新設兩座，二○二三會計年度開始興建，日本政府已經編列約五十八億日圓（約十三億台幣）的興建預算。

定位為自衛隊機動部署據點

數名政府消息人士透露，這些大型彈藥庫是要存放「距外飛彈」（standoff missile），即可在敵方射程外發射的長程飛彈，如日本「12式岸艦飛彈」和針對離島防禦設計、預計二○二六年部署的高速滑翔飛彈。這類武器預期對於維持日本規劃的反擊能力扮演關鍵角色。日本向美採購的「戰斧」巡弋飛彈也將存放於這些彈藥庫。

這些彈藥庫將定位為自衛隊機動部署據點，也是在緊急事件時向前線運輸飛彈的據點。防衛省的整體計畫是預計二○三五會計年度以前，在全日本大舉增設約一三○座彈藥存放設施，而前述十座是第一批。

西南離島將增加彈藥儲存場

另外，防衛省也將增加傳統彈藥數量，並在西南離島增加儲存場，擴大分散存放，包括規劃本年度內在鹿兒島縣瀨戶內町陸自瀨戶內分屯地、沖繩宮古島保良訓練場新設彈藥庫，也將在海自的神奈川橫須賀地方總監部、京都舞鶴地方總監部增設相關設施。由於興建彈藥庫需要獲得當地民眾的諒解，日本政府也將和地方政府合作，努力向社區居民說明。目前日本全國約一四○○座彈藥存放場，高比例集中在北海道。

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