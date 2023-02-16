不滿中國侵領空 日本也想射氣球

日前入侵美國領空遭擊落的中國間諜氣球。（法新社檔案照）

2023/02/16 05:30

岸田︰強烈要求中國 不可再發生

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本首相岸田文雄十五日表示，已透過外交管道要求中國勿再讓偵察氣球飄至日本上空，並強調絕對不接受領空遭到侵犯；同日，日媒稱防衛省在執政黨自民黨的會議上說，正考慮放寬相關規定，以便日本能在其領空遭侵犯時，為確保空中航路安全，可使用武器將侵犯領空的飛行物如氣球等擊落。

雪蔓會日外務次官 批中違國際法

岸田是在眾議院預算委員會的會議上，做上述表示。岸田說，關於中國氣球飛至日本上空，已透過外交管道強烈要求中國政府，類似事件不可再發生，以及日本絕對不接受其領空遭到侵犯。在此同時，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）十四日在華府與來訪的日本外務省事務次官森健良舉行會談，雙方除討論北韓、印太與美日合作，還提到「中華人民共和國的挑釁行為，包括中華人民共和國的偵察氣球近年出現在日本與美國上空，（兩人）同意此等飛越行為侵犯主權與違反國際法」。

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考慮放寬相關規定 以便遭侵犯時動武

日本防衛省十四日晚間指出，「強烈懷疑」二○一九年十一月在鹿兒島縣上空、二○年六月在宮城縣上空，以及二一年九月在青森縣上空的球狀飛行物體，就是來自中國的無人偵察氣球。內閣官房長官松野博一在十五日的記者會上也表達類似看法，但他不願詳述分析推論經過；此外，松野還說，日本將和盟國夥伴共同就包括外國偵察氣球在內的入侵領空蒐集情報與警戒監控。

日本防衛大臣濱田靖一在十五日被問到若氣球再度入侵領空時將如何因應，表示將就此進行檢討。同日，日媒稱日本防衛省在自民黨內國防部會等聯席會議上指出，將考慮放寬規定，以便日後能仿效美國擊落入侵領空的氣球。

自衛隊法第八十四條規定，外國航空器入侵領空時，自衛隊可採取促其降落或離開的「必要措施」。日本政府過去的詮釋是「僅能在正當防衛與緊急避難時動武」。根據現行規定，日本自衛隊僅能基於自衛擊落入侵領空的航機，然因未經許可侵入日本領空的外國航機視為違反國際法，自衛隊認為應可根據該法第八十四條重新詮釋而非修法來採取因應措施。共同社報導，就武器使用的問題，日本政府此前只設想載人飛機，但軍事領域如無人機使用日益頻繁，日本政府認為有必要放寬規定，除正當防衛與緊急避難兩條件外，再加上確保空中航路安全，將影響民航機飛行路徑也納入其中。

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