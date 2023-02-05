巴西擊沉退役「毒」航艦 全部海葬

巴西海軍3日在大西洋擊沈購自法國的退役航空母艦「聖保羅號」。該艦原為法國第2艘克里孟梭級航母「福煦號」。圖為福煦號1994年2月10日馳騁海上的檔案照。（法新社）

2023/02/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管環境保護人士力擋，巴西海軍如一日預告，三日傍晚在距離巴西海岸約三五○公里處，擊沈疑充滿有毒物質的巴西海軍退役前旗艦「聖保羅號」航空母艦，沉沒於大西洋約五千公尺深海。

聖保羅號前身為法國第二艘克里孟梭級航艦「福煦號」，一九五○年代製造，曾參與法國六○年代在太平洋的第一次核試，七○至九○年代再先後部署非洲、中東、前南斯拉夫；巴西二○○○年十一月購入後更名做為巴西海軍旗艦，一七年退役停用並以廢鋼鐵拍賣。

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船體含石棉 無港口准停

土耳其船舶回收廠二一年標得，卻因缺乏船體石棉含量相關文件，以致土國在環保團體施壓下，禁止去年已拖到家門口的聖保羅號進入領海；巴西也不準其返回靠岸，接著巴西環境主管部門要求該船回巴西進行有毒物質檢查，但無港口或造船廠授權同意停靠，一直在巴西東北海岸沿線打轉航行。

部分環保人士指控，這艘航艦含有上千公斤石棉、重金屬等有毒物質，沉船後恐流入海中並污染海洋食物鏈。國際監督組織「拆船平台」數據也顯示，巴西企業過去十年共在南亞處理五十餘艘船隻，當地對有毒材料的處理規定很寬鬆，未遵守危險廢棄物越境轉移相關國際規則。

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