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    挺白紙運動 中國女星春夏遭封殺

    中國女星春夏（本報資料照）

    中國女星春夏（本報資料照）

    2023/01/31 05:30

    香港金像獎影后 遭春晚封鎖、新片除名

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國卅歲女星春夏二○一五年以電影「踏血尋梅」奪下香港電影金像獎影后，卻疑似因去年在網路留言，力挺反對武漢肺炎防疫封控、爭取自由的「白紙運動」，遭官方封殺，除了原定出演的「中央廣播電視總台春節聯歡晚會」（春晚）節目杳無身影，新片也被除名。

    綜合「香港01」等報導，去年十一月白紙運動期間，春夏在「微博」轉發相關貼文，並寫下「孩子們站出來了，大人們應該保護他們。不要做可恥的大人」。她還回覆另一名聲援反封控示威的媒體人，「什麼也做不了的我們，只能在家跺腳掉眼淚」。不久後，她便疑似遭到微博封鎖，貼文陸續消失。

    春夏一五年與知名港星郭富城合作拍攝「踏血尋梅」，一舉登上香港金像獎影后，知名度大開。兩人再度合作的新片「風再起時」，預定今年元宵節上映，但網友近期發現，原本電影海報裡的出演名單中有她的名字，但目前已被刪除。該片還有另一位知名港星梁朝偉參與。稍早前，除夕播出的「春晚」原定表演名單裡也有春夏，正式播出時卻未見她的身影。

    美國之音（VOA）中文網卅日報導，白紙運動爆發迄今已滿兩個月，中國政府仍持續透過羈押、審訊恐嚇參與抗議的學生和記者，包括北京大學出版社編輯曹芷馨、北京某跨國會計事務所會計師李元婧、女權活動人士翟登蕊等人，力圖讓這場革命銷聲匿跡，目前仍有抗議人士下落不明，部分示威者即使獲釋，仍被禁止公開發言。

    非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）廿六日發表聲明，指稱中國警方威脅提供抗議者法律援助的律師，他們的「微信」群組被暫停使用，抗議者的友人也遭到當局騷擾。「人權觀察」中國研究員王亞秋表示，鎮壓抗議者表明北京當局對年輕人深感畏懼，世界各國應支持他們，呼籲中方立即將他們釋放。

    「無國界記者組織」（RSF）廿日也譴責中國政府逮捕反封控抗議現場的記者，呼籲及早釋放並撤銷所有指控。

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