中國下令醫師 病人死因避寫染疫

路透採訪多名中國公私立醫院的醫師後報導，確實接獲當局下令，開具病患的死亡證明時，要避提感染武漢肺炎。圖為上海一家醫院的急診室擠滿大批年長患者。（路透檔案照）

2023/01/19 05:30

「如何分類死者」由院方或地方官員決定

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據路透十七日獨家報導，多名中國醫師向路透證實，他們收到通知，指示醫師「盡量避免」開立武漢肺炎引發呼吸衰竭的死亡證明，若死者有潛在疾病，應把潛在疾病寫成致死主因。

任職於一家私立醫院的醫師坦承看過書面命令，路透也看到上述通知的影印本。另有六名公立醫院醫師告訴路透，他們亦接到類似口頭指示，或是知道院內有此政策，要求別把死亡歸因到武漢肺炎。該政策要求，若醫師認定武漢肺炎為惟一原因，須報告高層安排兩道「專家磋商」確認才能照實寫。

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死者家屬有症狀 院方要求別做檢驗

七名民眾告訴路透，他們最近感染武肺死亡的親屬，死亡證明上都沒寫武肺；部分死亡患者家屬帶著呼吸道症狀就醫，卻被要求別做檢驗。

人口最多的上海市一家大型公立醫院的醫師告訴路透，「十二月重新開放以來，我們停止分類武漢肺炎死亡患者」，因為「幾乎每個人都是陽性」，所以「這樣做沒意義」。另外三名公立醫院的醫師稱沒聽過這項命令，但其中一位在山東省的醫師說，就算寫了真實死因，「如何分類死者」由院方或地方官員決定。

至於何單位發布死亡證明禁令，這些醫師都不知，只知來自「政府」。中國疾控中心和國家衛生健康委員會都沒有立即回應路透的詢問。

根據中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝十四日數據，上月八日至本月十二日中國累計五萬九九三八人染疫「在院」身亡，其中武漢肺炎感染、導致呼吸功能衰竭死亡病例僅五五○三例。紐西蘭奧塔哥大學公衛學者貝克向路透表示，中國報告的死亡病例九成都是武肺病毒合併感染其他疾病，和絕大多數國家的經驗完全相反，「表明中國仍然低報染疫直接死亡病例」。

英分析︰初五將達一天3.6萬人病逝

英國健康數據分析公司Airfinity十七日修正中國疫情相關預測數據，指出中國疫情正隨春節期間交通運輸返家人潮往鄉下擴散，最新模型預計廿六日大年初五迎來一天三．六萬人病逝高峰，超越先前預測的一天二．五萬人；上月一日至本月十七日染疫總人數則由七二九○萬調高為九九五○萬，同期每日死亡人數二．三七萬上修到三．二二萬，累計染疫致死總人數由四十三．七萬增為六十．八萬。

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