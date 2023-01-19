布林肯會英外相 台海和平有共識

美國國務卿布林肯（右）十七日在國務院與英國外交大臣柯維立（左）舉行會談，布林肯會後表示，期待美英雙方持續就印太地區的一系列議題密切協商，包括維護台海和平穩定。（美聯社）

2023/01/19 05:30

美英將持續針對印太問題密切磋商

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯將於下月初出訪中國，與中國新任外長、前中國駐美大使秦剛會談，而布林肯十七日先和到訪的英國外交大臣柯維立（James Cleverly）針對烏克蘭戰爭、中國擴張、能源、伊朗及敏感科技部門面臨的國家安全風險等議題交換意見。布林肯表示，將持續針對印太問題，包括維護台海和平穩定和英國密切磋商。

布林肯在會後聯合記者會上表示，美方歡迎英國致力於深化在印度太平洋地區的參與，也期待繼續就此區域一系列議題密切協商，包括維護台灣海峽和平穩定。

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柯維立︰需要管理與中國的競爭

英國外相柯維立也重申英國對台灣海峽和平穩定的承諾，一如七大工業國集團（G7）八月表達的立場。他表示，兩人談到中國在世界舞台上日益強硬的態度，對「我們許多價值觀與利益」帶來「體制挑戰」，雙方認識到需要管理與中國的競爭，包括透過外交與接觸。兩人也談到需要與盟友及朋友共同強化經濟安全，也須眼光放遠、增強韌性，減少戰略依賴。

柯維立強調，英美對印太區域和平安全共同分享堅定的承諾，但也表示，不能忽略中國或與中國接觸的必要性，因為從經濟穩定到氣候變遷，中國在世界事務的各項議題都具有重要意義。

多家外媒報導，布林肯將於二月五日抵達北京會晤中國外長秦剛，這也是暌違四年多來，首度有美國國務卿訪問中國。中國外交部發言人汪文斌十七日回應表示，中方歡迎布林肯國務卿訪華，雙方「正就有關具體安排保持溝通」。

美助卿訪菲 將出席雙邊戰略對話

與此同時，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）十八日至廿一日訪問菲律賓，將出席第十屆美菲雙邊戰略對話，並由副助理國防部長福特（Lindsey Ford）陪同，會見菲國外長和防長，強化雙邊和區域經濟合作。

國務院表示，這次對話將聚焦雙方互利領域，包括維護自由開放的印太地區、應對全球挑戰、強化雙邊和區域經濟合作及民間聯繫等，凸顯美菲同盟的力量。

由於美國和中國在南海激烈競逐，中國又積極拉攏菲律賓，包括施展「榴槤外交」等，美方在康達訪菲前接連宣布，將向菲律賓提供多項援助，包括美國國際開發總署（USAID）啟動為期五年、價值十億披索（約六億台幣）的夥伴計畫，協助菲國中小企業發展電子商務平台融入物流供應鏈，並增加電子支付系統和其他金融創新科技的運用。

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