抗中威脅 岸田籲日美歐團結

日本首相岸田文雄（左）13日造訪白宮，與美國總統拜登舉行高峰會。（法新社）

2023/01/15 05:30

岸田歐美行末站抵美 挑明中國是核心挑戰

〔編譯孫宇青、管淑平／綜合報導〕日本首相岸田文雄出訪「七大工業國集團」（G7）的最後一站來到美國，十三日除了與總統拜登舉行高峰會外，也專程前往約翰霍普金斯大學高等國際研究學院（SAIS）演講，內容挑明指稱中國是「核心挑戰」，日本、美國及歐洲必須採取一致行動，因應北京與日俱增的威脅。

岸田出訪 為G7峰會先處理台海問題

日本共同社分析，岸田意在今年五月日本主辦G7峰會前，為處理兩岸緊張關係打下基礎。

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岸田以「日本在歷史轉折點上的決斷」為題發表演講，指日本去年十二月底公布國家安全戰略等三份新國防文件，與日美兩國在一九六○年簽署《美日安保條約》一樣，都處在「歷史轉折點」，日美致力維護的自由、開放與穩定的國際秩序，現正處於嚴峻危險之中，尤其中國對國際秩序的看法，在某些方面與日美截然不同，這是盟邦「永遠無法接受的」。岸田敦促北京遵守既定的國際規則，勿以違反規則的方式改變國際秩序。

以俄為例 警示中國侵佔台灣野心

值得注意的是，岸田特別提及對「今日烏克蘭、明日東亞」的擔憂，指俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，意味後冷戰時代已完全告終，如果容許這種透過武力片面改變現狀的做法，同樣的情況就會在其他地方重演，包括亞洲，顯然暗指中國對台灣的侵佔野心。岸田強調，日本、美國及歐洲在處理各自與中國的關係時，絕對有必要團結合作，以加強自身的威懾力，但同時也應在全球和區域和平上，與中方保持合作。他還提到，由於烏俄衝突，聯合國面臨信任危機，呼籲落實安全理事會改革。

推動美日在太空、氣候等領域合作

岸田隨後前往美國航太總署（NASA）華府總部，參與日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯簽署和平太空探索協議的儀式，目的是推動美日在太空技術、運輸研究、機器人登上月球、氣候相關任務等領域的合作，包括「阿提米絲」（Artemis）重返月球計畫。岸田也在儀式上表示，日美同盟「比以往任何時候都更加強大」。

共同社引述一名外交消息人士說法指出，去年八月中國在當時美國聯邦眾院議長裴洛西訪台後，在台灣週邊進行大規模軍演，促使岸田「變得嚴重擔心北京的軍事威脅」，也「更亟欲取得G7國家的支持」。多位分析家認為，沒有跡象顯示中國願意在台灣、釣魚台列嶼主權爭議等關鍵議題上讓步，因此日本藉今年主辦G7峰會，有了重新檢討對中國外交戰略的機會，岸田近日的倡議強化了對中國的嚇阻力，且鑑於岸田內閣因為數起醜聞、失言風波，滿意度降到被廣泛視為「危險」的三十％之際，這些外交活動或許有助於提升他的支持度。

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