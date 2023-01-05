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    德外長示警 普廷只想摧毀烏克蘭

    俄羅斯四日坦承，烏克蘭一日對東部頓內茨克的攻擊造成八十九人喪生。圖為頓內茨克前線的烏軍士兵三日行經一枚可攜式反坦克飛彈。（路透）

    俄羅斯四日坦承，烏克蘭一日對東部頓內茨克的攻擊造成八十九人喪生。圖為頓內茨克前線的烏軍士兵三日行經一枚可攜式反坦克飛彈。（路透）

    2023/01/05 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯四日把烏克蘭元旦攻擊造成的死亡人數上修至八十九人，包括一名中校，並怪罪士兵違規使用手機以致暴露行蹤，此為俄羅斯國防部通報單一攻擊中陣亡人數最多的一次。同日，俄羅斯總統普廷大秀軍力，將一艘配備有高超音速巡弋飛彈的護衛艦派往大西洋與印度洋。

    烏軍稱攻擊赫爾松 500俄軍傷亡

    烏軍三日也宣稱，去年十二月卅一日除夕當天也曾對俄軍發動猛烈攻擊，目標是赫爾松州丘拉基夫卡（Chulakivka）地區的俄軍據點，約有五百名俄軍死亡或受傷，為烏軍在南部前線取得的成就之一。俄方對此暫無回應。

    籲歐盟持續堅定挺烏 提供更多武器

    德國外長貝爾伯克四日在葡萄牙首都里斯本的記者會上表示，普廷滿腦子除了摧毀烏克蘭，別無其他，職是之故，歐洲聯盟應提供烏克蘭更多武器，以阻止普廷執意要摧毀烏國的企圖，歐洲各國在援烏決心上的任何鬆動，對莫斯科當局而言都是一大福音。

    俄羅斯四日宣布，配備有最新「鋯石」（Zircon）高超音速（極音速）飛彈系統的俄羅斯「高希柯夫海軍上將號」將航行至大西洋、印度洋與地中海。俄國國防部長邵伊古稱，該艦有能力對海上與地上敵人進行精準有力的打擊，以及能戰勝任何飛彈防禦系統。該型飛彈的飛行速度是音速的九倍，射程逾一千公里。

    烏軍一日以美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬斯）攻擊烏東頓內茨克的馬克耶夫卡（Makiivka）一座俄軍軍營，俄國四日雖上修死亡人數，但戰爭評論員與烏方認為死亡人數低估，甚至認為應該有逾百人死亡。此外，俄國國防部還將這起攻擊的責任甩鍋給小兵，宣稱因士兵違規使用手機，大量訊號導致該軍營座標遭鎖定，目前已有一個委員會就此進行調查。

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