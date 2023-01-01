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    風險大增 英法急轉彎篩檢中客

    北京的醫院去年十二月卅一日仍擠滿病患，患者僅能在大廳吊點滴。（美聯社）

    北京的醫院去年十二月卅一日仍擠滿病患，患者僅能在大廳吊點滴。（美聯社）

    2023/01/01 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國準備在武漢肺炎病例激增之際開放國門，令各國如臨大敵。世界衛生組織（WHO）去年十二月卅日與中國衛生官員視訊會議時，再次敦促中方定期分享疫情數據，以便國際社會評估風險。英、法兩國宣布跟進其他國家，對中國旅客實施入境管制，並將持續協調歐洲同步採取應對措施。

    世衛與中國國家衛健委和中國疾控中心舉行視訊會議，聽取中方簡報，並再度要求中方定期分享具體及即時數據，包括病毒基因序列、住院、加護病房人數和死亡人數，以及疫苗接種資訊。世衛並邀請中方在一月三日的專家會議中，公布病毒基因序列的詳細數據。

    中國資訊不透明 世衛促公布病毒數據

    與此同時，繼美、義、日、台等國後，英國政府去年十二月卅日宣布，一月五日起從中國搭乘直飛航班抵達英格蘭的旅客，必須出示四十八小時內病毒檢測陰性證明，蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭則沒有中國直飛航班。另外，英方也將自一月八日起對來自中國的旅客進行抽樣篩檢。英方強調，此舉是因「中國分享的公衛資訊不夠詳盡」，一旦相關情況改善，將重新檢視以上措施。

    搭機要陰性證明戴口罩 法在機場隨機PCR

    法國政府也宣布，一月一日起，從中國直飛或轉機至法國的旅客，必須提供出發前四十八小時病毒檢測陰性證明，並重新要求中國飛往法國航班上須配戴口罩。法方也將在機場對中國旅客進行隨機PCR篩檢，以追蹤潛在的變異病毒株。法國交通部長透露，正協調歐洲採取一致措施。不過，非歐盟成員國的瑞士仍表示，目前並無對中國入境旅客加強管制的計畫。

    不到一個月2.5億人感染 打亂全球平衡

    「全球病毒網路」（GVN）執行長、法國病毒學家布萊蕭表示，中國在過去三至四週內暴增二．五億人感染，已打亂全球平衡，若中國人湧向國外，恐怕出現新群聚疫情和變異株。

    上海交通大學醫學院與上海市公共衛生臨床中心團隊，在醫學期刊發表研究指出，去年九月至十二月收治的逾五千七百名有症狀感染者中，僅三％演變成重症或危重症；此外，團隊並未發現新變異株，這波感染仍以五個Omicron亞系為主。

    跨年前夕，北京綜合交通樞紐的北京南站擠滿了戴著口罩，等著搭車返鄉的人潮。（歐新社）

    跨年前夕，北京綜合交通樞紐的北京南站擠滿了戴著口罩，等著搭車返鄉的人潮。（歐新社）

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