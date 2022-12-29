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    反制油價上限 俄祭禁售令

    烏克蘭部隊廿七日在西北部靠近白俄羅斯邊境的日托米爾（Zhytomyr）地區演習。（路透）

    烏克蘭部隊廿七日在西北部靠近白俄羅斯邊境的日托米爾（Zhytomyr）地區演習。（路透）

    2022/12/29 05:30

    〔編譯張沛元、管淑平／綜合報導〕為反制西方國家對俄羅斯出口原油價格訂定上限，以制裁俄國入侵烏克蘭，俄國總統普廷廿七日簽署總統行政命令，將自明年二月起禁止售油給奉行俄油價格上限的國家與企業。但此舉並未導致國際油價上揚，德國甚至反酸莫斯科這招根本沒用。

    國價油價未漲 德狂酸

    根據普廷的行政命令，莫斯科將禁止供應俄國石油與石油產品，給直接或間接採用油價上限的外國法律實體與個人；禁油令從明年二月一日實施到七月一日，但個別案件或可基於普廷的「特殊考量」而得以豁免。俄羅斯此舉旨在反制歐盟、七大工業國集團（G7）與澳洲本月稍早就俄國出口石油設定每桶六十美元的上限，以懲罰俄羅斯侵略烏克蘭，避免俄國靠賣油賺取攻烏軍費。

    烏大量採購無人機

    與此同時，烏克蘭政府表示，已採購約一四○○架無人機，多為偵察用途，但也正計畫開發戰鬥無人機，可攻擊俄國用於烏國戰場的自殺式無人機。烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）形容，俄國在烏克蘭的戰爭，是網路時代的第一場大戰，烏國政府已採購Fly Eye之類用於情蒐、戰場偵察的無人機，「下一階段是攻擊無人機」，「包括自殺式無人機，以及可飛三到十公里攻擊目標的無人機」。

    他預期未來會有「更多攻擊無人機的任務」，但未進一步詳述，僅表示烏國正在研究、開發戰鬥無人機，「我能說，二月或三月有關無人機的情勢將大幅改變」。俄國指控烏國利用無人機攻擊其軍事基地，但烏方從未正式承認對俄國境內執行這類無人機攻擊行動。

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