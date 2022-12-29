善控制拙治國 疫情戳破習牛皮

中國的武漢肺炎疫情大噴發，四川省會成都市某家醫院的急診室，源源不斷地湧入年長的患者。（路透）

2022/12/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官方媒體一貫宣稱國家主席習近平「親自指揮、親自部署」對抗武漢肺炎疫情，但中國政府本月稍早戲劇性地結束「動態清零」政策，中共專制政權的防疫封鎖線隨即遭病毒攻破，完勝習近平曾自鳴得意的清零封控長城。紐約時報廿七日指出，清零證明中國政府的控制能力，但也凸顯北京當局毫無社會治理能力。

紐時指出，中國政府在貫徹清零政策期間，彷彿無所不在、無所不能，以無限資源和不受限權力控制整個國家，但就在幾乎耗盡資源和公眾善意，以及愈來愈多民眾因染疫身亡或陷入危重症後，政府卻消失了。倘若「善治」意味著透明、負責、問責和回應人民需求，無論是執行嚴厲的清零，還是突然宣布雜亂無章的重新開放，中國政府都幾乎沒有實踐。

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文中舉例，中國政府原可選擇挹注資源於提高老人的疫苗覆蓋率、增加加護病房的床位，卻斥資進行大規模核酸檢測、廣建方艙醫院；只會煽動民眾恐懼病毒，卻不願說明Omicron變種的症狀和死亡率的科學事實；當局可以儲備退燒藥，但如今各地都爆發搶藥潮；中國國產疫苗預防重症的效力遠不如外國貨，卻又不批准使用外國藥廠生產的mRNA疫苗。

「美國之音」（VOA）中文網報導，在不受中共宣傳部門控制的社群媒體「推特」上，中文用戶痛批習近平因應疫情與治理能力，包括「從世界第二經濟體變成疫情完全無法自理的國度，習式治理，一塌糊塗」、「如果是一家公司的負責人，早就下台了吧」、「一黨獨裁遍地是災」。但也有人為習辯護，認為「這一切不能怪習主席，錯在中國的專家都是洋奴才，沒有一個真懂醫學」。

旅美中國政治學者鄧聿文廿七日在VOA中文網發表專文指出，中國今年負面消息接踵而來，加上防疫失敗，習近平的權威遭到重大打擊，形象正「從高高在上的神壇快速跌落，比預期還快」。他認為，抗疫失敗對習的權威是重大打擊，某種程度上成為他的「政治滑鐵盧」，以當局被迫放棄清零為分水嶺，習即使還能統治中國十幾年，但「已走在下坡路上」。

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