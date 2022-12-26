中共東部戰區軍演 我掌握情況

中國人民解放軍東部戰區廿五日表示，針對「當前美台升級勾連挑釁」，將在台灣周邊海空域舉行諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。圖為東部戰區今年八月初在台灣周邊舉行聯合作戰演習。（美聯社檔案照）

2022/12/26 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統拜登日前簽署「二○二三財政年度國防授權法」，將授權美國政府進行五年一百億美元（約三○七六億台幣）的對台軍事援助，引發中國跳腳，中方昨起於台海周邊海、空域進行「聯合戰備警巡、聯合火力打擊演練」，並稱此舉是回應「當前美台升級勾連挑釁」。我國國防部昨天強調能全般掌握相關動態、派遣兵力應對，更批中共此舉破壞區域和平穩定，亦無助於國際形象。

拜登於廿三日簽署「二○二三財政年度國防授權法」，涉台條文授權美國政府於二○二三年至二○二七年間，每年可提供台灣至多廿億美元的無償軍援，另可提供台灣最多廿億美元、還款期限十二年的貸款。我國外交部、國防部皆對此表示感謝，但中國外交部、國台辦皆稱美方此舉為「對中方的嚴重政治挑釁」。

請繼續往下閱讀...

中國東部戰區發言人施毅昨透過其戰區官方微博表示，共軍東部戰區昨日於台灣周邊海空域，組織軍、兵種「聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練」，是針對「當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」，東部戰區部隊將採取一切必要措施，「堅決捍衛國家主權和領土完整」。共軍微博並附上中共軍機起飛、軍艦航行的照片，但是否為此次軍演畫面則無從證實。

我國國防部昨表示，中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握相關動態，並依「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適時、適切應對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法