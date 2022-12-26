中共東部戰區軍演 我掌握情況
2022/12/26 05:30
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統拜登日前簽署「二○二三財政年度國防授權法」，將授權美國政府進行五年一百億美元（約三○七六億台幣）的對台軍事援助，引發中國跳腳，中方昨起於台海周邊海、空域進行「聯合戰備警巡、聯合火力打擊演練」，並稱此舉是回應「當前美台升級勾連挑釁」。我國國防部昨天強調能全般掌握相關動態、派遣兵力應對，更批中共此舉破壞區域和平穩定，亦無助於國際形象。
拜登於廿三日簽署「二○二三財政年度國防授權法」，涉台條文授權美國政府於二○二三年至二○二七年間，每年可提供台灣至多廿億美元的無償軍援，另可提供台灣最多廿億美元、還款期限十二年的貸款。我國外交部、國防部皆對此表示感謝，但中國外交部、國台辦皆稱美方此舉為「對中方的嚴重政治挑釁」。
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中國東部戰區發言人施毅昨透過其戰區官方微博表示，共軍東部戰區昨日於台灣周邊海空域，組織軍、兵種「聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練」，是針對「當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」，東部戰區部隊將採取一切必要措施，「堅決捍衛國家主權和領土完整」。共軍微博並附上中共軍機起飛、軍艦航行的照片，但是否為此次軍演畫面則無從證實。
我國國防部昨表示，中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握相關動態，並依「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適時、適切應對。