代訓解放軍 前美陸戰隊飛行員涉4罪起訴

杜甘在美國陸戰隊駕駛過獵鷹式攻擊機，還當過空中戰鬥教官。圖為美國海軍黃蜂級兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」（USS Kearsarge），艦上的AV-8B獵鷹式攻擊機準備起飛。（美聯社檔案照）

2022/12/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據美國法院近日公開的起訴書，退役美國陸戰隊飛行員杜甘（Daniel Duggan）因在二○一○到一二年間於南非一所飛行學校代訓中國軍方飛行員，指導駕機降落航空母艦的技術，違反美國武器管制法律，遭美國政府以四項罪名起訴。

指導駕機降落航艦

美國哥倫比亞特區法院九日公開針對杜甘的起訴書，他被控告共謀非法向中國出口防衛服務構成詐欺美國，共謀洗錢，以及違反武器出口管制法、國際武器交易規定等四項罪名。起訴書指出，杜甘在一○、一二年三次透過南非飛行學校，「提供中國飛行員軍事訓練」，還列出未載明的同案共犯：「南非一所在中國有派駐人員的飛行測試學校」的一名南非籍和一名英國籍主管，以及一名為中國軍方蒐集軍事情報的中國人。

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澳洲政府十月在美國政府請求下，於新南威爾斯州的橘鎮（Orange）逮捕杜甘，正等待引渡回美國。而英國政府在澳洲逮捕杜甘的同一週，宣布取締前英國軍方飛官代訓中國軍方飛行員。

根據這份起訴書，杜甘在二○○九到一二年間經常往來澳洲、美國、中國和南非，當時他具有美、澳雙重國籍，同案的該名中國人居間促成該所南非飛行學校和一間中國國營企業的交易，並由他僱用杜甘，為這家中國國企提供評估中國軍方飛官訓練工作、測試海軍飛行相關設備、指導駕機降落航艦的技術等服務，還以假資料取得美國政府出口許可，買下一架T-2「七葉樹」（T-2 Buckeye）教練機。

美國國務院二○○八年曾透過電子郵件知會杜甘，為外國空軍提供訓練服務，需要政府授權，但杜甘未曾尋求政府批准。杜甘在陸戰隊服役十年，二○○二年搬到澳洲，一四年到北京擔任飛行顧問。據稱他已放棄美國國籍，在被捕前幾週，才從中國搬回澳洲居住。

路透報導，杜甘在中國北京期間的住址，與二○一四年因涉嫌間諜罪在加拿大被捕的中國商人蘇斌（Su Bin，譯音）一樣；蘇斌被控竊取美國F-35等軍機設計資料，被捕後認罪，一六年七月遭美國聯邦法院判處三年又十個月有期徒刑。

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