拜登：普廷嚴重誤判侵烏能力

烏克蘭總統澤倫斯基（左）11日與G7領導人舉行視訊會議，請求提供更多武器，為烏克蘭建立「防空盾」，因應俄軍空襲。（歐新社）

2022/10/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯加強攻勢，猛烈彈洗烏克蘭之際，美國總統拜登十一日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示，他認為俄羅斯總統普廷是個神智清楚的人，卻嚴重誤判侵略烏克蘭和壓制當地民眾的能力。在此同時，七大工業國集團（G7）則承諾力挺烏克蘭到底，並警告普廷若動用核武，將有嚴重後果。

G7承諾力挺烏克蘭到底

眼見俄烏戰爭有擴大之勢，以美國為首的近五十國代表十二日在北約組織（NATO）總部集會，討論增加對烏克蘭的支持。北約秘書長史托騰柏格敦促盟國提供更多防空系統給烏克蘭，並宣布北約下週如期舉行年度核威脅演習。法國也將在羅馬尼亞部署更多兵力和裝備，加強北約東翼軍事存在。

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拜登稍早以視訊與G7領袖會談，烏國總統澤倫斯基請求G7成員國提供更多武器。G7會後譴責俄羅斯戰爭罪行，並表矢言將「按其所需」向烏克蘭提供軍事和人道援助。烏克蘭已收到首套德國提供的IRIS-T防空系統，美國也正加速向基輔交付「國家先進防空系統」（NASAMS），首批預計近日送抵。

烏軍持續反攻，十二日宣布又收復南部赫松州五個聚落。俄聯邦安全局（FSB）則指控，烏克蘭國防部情報總局和局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）是克里米亞大橋攻擊事件主謀，俄方已逮捕八嫌，但未提供更多細節。

另外，全球首富馬斯克（Elon Musk）三日提出烏俄和平方案，備受抨擊。美政治風險顧問機構「歐亞集團」總裁布雷默十一日指稱，馬斯克坦承事前先與普廷通話，透露普廷願談判的先決條件，是克里米亞歸屬俄國、烏克蘭永久中立，並承認俄國兼併頓內茨克等四州占領區；若烏克蘭試圖奪回克里米亞，普廷可能動用核武。這些條件與俄羅斯屢次提出終結戰爭的部分要求一致，但馬斯克否認，成為一場羅生門。

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