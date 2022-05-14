制中排俄 拜登1.5億美元投資東協

美國總統拜登與東協成員國領袖十二日在白宮準備合照。（美聯社）

2022/05/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與東南亞國家協會（ASEAN）為期兩天的特別峰會十二日起在華府展開，拜登在白宮迎接到訪的東協國家領袖，這場峰會著眼於中國帶來的挑戰，美國將宣布金額一．五億美元的東協投資計畫，在基礎建設、安全、防疫以及海事等多領域加強合作，反制中國的影響力。

6千萬用於海事安全 4千萬美元投入基建

這一．五億美元投資承諾中，最大一筆項目是六千萬用於海事安全，包括美國海岸防衛隊將在東協區域部署一艘艦艇、加派人力進駐並設立培訓小組，協助當地政府打擊中國非法捕魚；另外四千萬美元投入基礎建設，協助東協電力供應轉型綠能。美國國際開發署（USAID）提供約一千五百萬美元用於醫藥衛生，協助東協監測武漢肺炎或者其他大流行疫情；美國也將協助各國發展數位經濟、人工智慧法規等。

請繼續往下閱讀...

僅新加坡制裁俄 拉攏東協反俄

拜登十二日在白宮迎接來訪的東協成員國領袖、代表，晚間宴請各國領導人，峰會將於次日下午召開。東協十國中，緬甸因軍事政變遭排除而未出席，峰會上將用一張空椅子，象徵緬甸被推翻的文人政府。剛完成總統選舉的菲律賓，由外交部長代表出席。

白宮發言人莎琪表示，烏克蘭會是峰會議題，但她無法預測峰會聲明會不會談到俄國侵略。東協十國中僅新加坡因烏俄戰爭制裁莫斯科，其他國家一直避免批俄，緬甸、越南和寮國更長期仰賴俄國武器。聯邦眾議院議長裴洛西十二日午宴歡迎東協領袖，力促東協堅定反對俄國侵略，否則「就為更多侵略打開大門，包括南海的海權和其他問題。」

互別苗頭？ 中允3年15億金援

拜登政府希望向東協展現儘管華府正忙於烏俄戰爭，但是焦點依舊在印太地區。不過，對比中國，去年十一月，中國就承諾以三年十五億美元協助東協對抗疫情和重振經濟。一名美國政府高層官員十二日表示，「我們並非要求各國在美中之間選擇，不過，我們希望表明美國尋求建立更強而有力的關係」。

拜登下週訪問日本、南韓，預計正式啟動印太經濟架構（IPEF），但美國欲保護國內就業市場，未將東協國家企盼的市場准入納入該倡議中。馬來西亞首相依斯邁沙比利十二日表示，「美國應該採行更積極與東協貿易投資議程，這將在經濟、戰略上都有利於美國」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法