俄軍再挫敗 撤出哈爾科夫

衛星照顯示烏軍朝黑海蛇島附近發射飛彈，俄軍塞爾納級登陸艦及時轉彎避開。（法新社）

2022/05/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭軍隊在對抗俄羅斯入侵上持續取得進展，近日迫使俄軍從第二大城哈爾科夫附近一帶撤退，是俄軍上月撤出基輔後，再次遭遇重大挫敗；烏軍也摧毀頓巴斯地區一座浮橋，成功阻止俄軍渡河，甚至消滅其重要裝甲部隊，並再次襲擊俄軍在黑海一艘後勤支援艦。另外，歐盟十三日宣布再援烏五億歐元的軍備；英國則加碼制裁俄國總統普廷的前妻和外甥。

俄軍頓巴斯渡河受重挫

「紐約時報」十三日指出，隨著烏軍逐一收復哈爾科夫附近的俄軍陣地，俄軍正在撤退，可能會移往東南方的伊久姆（Izium），該地上月遭俄軍佔領，現已成為其重要指揮中心。路透記者也證實，烏軍現已控制哈爾科夫以東四十公里處的北頓內茨克河（Siverskyi Donets）沿岸。

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英國國防部戰情報告指出，俄軍重新整頓在伊久姆和北頓內茨克（Severodonetsk）地區軍力，試圖在斯洛維揚斯克（Sloviansk）和克拉瑪托爾斯克（Kramatorsk）取得進展，主要目標為包圍該區烏軍，阻擋從西部來的增援部隊。不過，烏軍日前成功阻止俄軍裝甲部隊橫渡北頓內茨克以西的北頓內茨克河，至少消滅一個營級戰術群重要裝甲部隊和渡橋設備。

俄軍戰略失敗 有目共睹

據了解，俄軍此次渡河失敗損失數十輛裝甲車輛，以及超過一千名士兵；第二度嘗試渡河也再次遭到烏軍襲擊，反而痛失更多人員，還有人被迫游泳逃生。英方分析，在複雜環境下渡河相當危險，這顯示俄軍指揮官在烏東作戰進展承受極大壓力，儘管俄軍從基輔和切爾尼戈夫撤出，重新在烏東整頓作戰，但仍未有任何重大進展。烏國總統澤倫斯基認為，俄軍戰略失敗，「全世界都看得出來。」

另外，敖德薩州政府發言人布拉楚克十二日表示，烏軍成功襲擊蛇島附近的俄軍「博布羅夫號」（Vsevolod Bobrov）後勤支援艦，造成該艦起火。美國有線電視新聞網（CNN）報導，博布羅夫號隨後被拖到克里米亞西南岸的塞凡堡（Sevastopol）港口。美國馬薩爾衛星影像公司同日公布衛星照則顯示，烏軍疑似朝黑海蛇島附近的俄軍塞爾納級登陸艦發射飛彈，但該艦急轉彎躲避。

歐盟追加軍援五億歐元

歐盟外交政策高級代表波瑞爾十三日在七大工業國集團（G7）外交部長會議上表示，歐盟將再提供價值五億歐元軍備給烏國，包括坦克和大砲等重型武器，將歐盟援烏軍備總額推升至廿億歐元。

英制裁普廷前妻和外甥

同場會議上，英外交大臣特拉斯指出，必須向烏國提供更多武器並增加制裁；法國外長勒德里安則說，G7意志非常堅定團結，將長期繼續支持烏國為主權作戰，直至勝利。英國外交部十三日亦公布新一輪對俄制裁名單，在十二人當中赫見普廷前妻和外甥等多名親戚，他們多任職國營公司，將面臨資產凍結和旅遊禁令。

烏軍炸毀頓巴斯地區一座浮橋，成功阻止俄軍西進。（路透）

差點被飛彈擊中的俄軍塞爾納級登陸艦返回蛇島港口，但水面下可見另艘已沉沒的同型登陸艦。（法新社）

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