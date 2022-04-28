巴基斯坦孔子學院遇襲 中國教師3死1傷

巴基斯坦喀拉蚩大學孔子學院的班車，26日在校園內遭到自殺炸彈攻擊，班車被炸毀。（路透）

2022/04/28 05:30

警告中國 要求停止開發一帶一路

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴基斯坦喀拉蚩大學孔子學院的車輛廿六日遭受自殺炸彈客攻擊，中國教師有三人遇難、一人受傷。巴基斯坦分離組織「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army）隨後承認犯案，還公開女性自殺炸彈客身分，並警告中國停止在該國的投資開發項目，否則將面臨更多襲擊。中國外交部強烈譴責這起攻擊，並稱「中國人的血不能白流」。

俾路支解放軍在聲明中稱，炸彈客是一名卅歲兩孩之母，因反對中國在巴基斯坦投資開發，自願進行自殺式襲擊。聲明中警告中國立即停止在該國的開發項目，否則類似襲擊將越來越頻繁及嚴重。女性自殺炸彈客在巴國十分罕見，近年僅有四例。

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在俾路支省，中國的相關目標經常遭到分離主義份子攻擊。由於當地有許多隸屬「一帶一路」的大型基礎設施計畫，分離主義份子相信，該地區利潤豐厚的採礦和能源計畫並未讓當地人得到好處。

中方︰中國人的血不能白流

此前，俾路支解放軍多次鎖定中國目標發動襲擊，包括去年七月，俾路支省瓜達爾（Gwadar）有一架載有多名中國工程人員的車輛遭自殺炸彈襲擊；去年四月，俾路支省首府奎達一間豪華旅館的停車場遭炸彈攻擊，造成四人死亡，當時中國大使正在旅館內。二○一九年五月，瓜達爾一間酒店遇襲，俾路支解放軍之後認責，指襲擊是針對中國和外地的投資者。二○一八年十一月，中國駐巴基斯坦喀拉蚩領事館遭遇恐怖襲擊，造成七死，包括兩名到領事館申請簽證前往中國的巴籍父子、兩名警員，以及三名被警方開槍擊斃的襲擊者，俾路支解放軍之後承認犯案。

中國外交部發言人汪文斌廿七日強調，「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價」。中方將繼續敦促巴基斯坦相關部門做好善後和受傷人員救治工作，堅決打擊涉案恐怖組織。

中國駐巴基斯坦大使館同日發布緊急安全提醒，要在巴中國公民與企業密切關注當地安全形勢，提高安保等級，非必要不外出。

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