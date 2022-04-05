俄屠殺烏平民 歐美擬擴大制裁

俄軍撤出基輔市郊的布查鎮後，烏軍在當地發現大量遭殘忍殺害的平民，有些陳屍街頭、有些被隨意掩埋，令前來尋訪親友的民眾痛哭失聲。（法新社）

2022/04/05 05:30

全球憤慨 美促聯合國將俄踢出人權理事會 立陶宛驅逐俄大使

〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕烏克蘭收復首都基輔市郊布查鎮（Bucha）後，發現大量平民遭俄羅斯軍隊蓄意屠殺，甚至有人被「行刑式」處決，屍體棄置在亂葬崗。烏國總統澤倫斯基痛批俄軍喪盡天良，應以死謝罪，更指俄國總統普廷及所有指揮官都該受罰。歐美各國也對此紛表憤慨，醞釀加碼制裁俄國；聯合國則呼籲展開獨立調查。然而，俄國否認血洗平民，反控烏國偽造影像、藉機挑釁。

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拜登籲以戰爭罪審判普廷

美國總統拜登再次直呼俄羅斯總統普廷為「戰犯」，「在布查發生的事情令人憤慨，大家都看到了。」他呼籲以戰爭罪審判普廷，並表示將採取更多制裁行動。歐盟執委會主席馮德萊恩則推文表示，歐盟將派遣調查人員前往烏克蘭，協助「記錄戰爭罪行」。

立陶宛宣布將驅逐俄國大使，降低兩國的外交關係。美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則說，美國將要求聯合國大會將俄國踢出人權理事會，「俄羅斯參與人權理事會是個笑話。」

布查鎮屍橫遍野 景象駭人

據報導，烏軍重新接管布查鎮後，發現鎮上屍橫遍野，其中有人雙手被反綁在身後、有人騎腳踏車途中遇襲、有人頭部中彈，還有露出手腳的屍袋堆疊在一起。烏國檢察總長維涅迪克托瓦指出，已在基輔地區發現逾四一○具屍體，推估實際數字可能更多。美國衛星影像公司馬薩爾科技三日也指出，最早在三月十日，布查鎮兩座教堂旁的空地就出現亂葬崗跡象，卅一日更有一座教堂外出現約十四公尺的壕溝，據信為亂葬崗所在地。

澤倫斯基斥俄軍「種族滅絕」

澤倫斯基三日在全國談話中，怒斥俄軍是「殺人犯、虐待狂、強姦犯、搶劫犯」，應以死謝罪。他也向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，俄軍行徑就是「種族滅絕」，普廷及所有下達命令的軍事指揮官都該被究責。澤倫斯基已前往布查視察，並建立「特別機制」調查俄軍在烏罪行。

人權觀察（HRW）三日發表報告指出，二月廿七日至三月十四日之間俄軍佔領區的目擊者、受害者的說法證實，俄軍犯下輪姦、任意處決等一系列戰爭罪。英國廣播公司和法新社記者前往布查探訪時，也目睹當地平民遭到虐殺的屍體。

聯合國秘書長古特瑞斯表明「極度震驚」，呼籲展開獨立調查。英國首相強森砲轟俄軍卑鄙攻擊平民，指布查和伊爾平慘況為普廷及俄軍犯下戰爭罪提供更多罪證，承諾增加制裁措施。德國國防部長蘭布雷特呼籲，歐盟應討論停止進口俄天然氣；法國總統馬克宏將要求歐盟全面停止進口俄國煤炭和石油。歐盟則說，已在緊急磋商擴大制裁，包括能源制裁。

美國國務卿布林肯也譴責俄軍「野蠻」，指擴大制裁箭在弦上。據了解，美方曾討論實施「二級制裁」，即制裁仍與俄貿易的第三方國家，或制裁俄國礦業、運輸和其他金融領域等更多產業。日本首相岸田文雄四日表達強烈譴責，痛斥危害平民違反國際法，並強調將與國際社會合作，對俄國採取更進一步制裁。

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