談判突破 俄允減少烏北兩地攻擊

土耳其總統艾多根（中）29日在烏克蘭和俄羅斯展開新一輪談判前，向雙方談判代表發表談話。（美聯社）

2022/03/30 05:30

俄將大幅減少對基輔、切爾尼戈夫軍事行動

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯廿九日在土耳其伊斯坦堡舉行第五輪停火談判，會後俄方宣布，將「大幅」減少對烏國首都基輔、東北部切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，並指準備在雙方擬好和平協議後，就同步安排兩國總統會面。烏克蘭談判代表則指出，此輪談判的進展已足以讓雙方總統會面。

這場談判歷時四小時，儘管雙方在談判開始時態度冷淡，也不會進行第二天談判，但「紐約時報」指出，這是烏俄五輪談判以來最大進展，也時值烏軍在基輔周邊反攻，顯然擊退俄軍進逼。土耳其外交部長卡夫索格魯也說，這是迄今最顯著進展。

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莫斯科首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）在談判結束後表示，這次談判「具有建設性」、「有意義」，會將烏方的書面提議呈交總統普廷。國防部副部長佛明（Alexander Fomin）說，由於烏克蘭中立和非核武國家地位的協議準備工作的談判已進入實質階段，莫斯科已決定，「大幅減少」針對前述兩座城市的行動，以利「建立互信和接下來談判所需的條件」。

梅丁思基說，俄方正採取「兩步驟降低衝突」，包括減少上述兩地軍事活動，以及同步安排兩國領袖會面與雙方外交部長草簽和平協議。俄羅斯塔斯社（TASS）報導，根據梅丁思基的說法，首先是雙方草擬協議，經兩國談判人員同意後，雙方外長會面草簽，之後再由兩國領袖會面，正式簽署協議。

烏提出採行中立國 交換安全保證國際條約

烏國首席談判代表波多利雅科說，烏國提出採行中立，交換獲得類似北大西洋公約組織（NATO）憲章第五條集體防禦條款的安全保證，但「有更嚴格的啟動機制」。談判團成員阿拉哈米亞說，這項安全保證必須是國際條約，由聯合國安理會五個常任理事國，以及土耳其、德國、加拿大、義大利、波蘭和以色列等國擔保，「保證國必須不僅不能拒絕，還要促進烏克蘭進入歐盟」，而且「只會在停火而且俄軍完全撤離、回到今年二月二十三日部署陣地」才會簽署。此外，烏國也首次針對被俄國併吞的克里米亞問題提出可能的讓步。會談中同意，克里米亞問題「擱置十五年」，在這段期間就當地地位問題進行磋商，不採取軍事行動。不過，梅丁思基表示，烏國要求這份提議成立的前提是，俄羅斯「不反對烏克蘭爭取加入歐盟」。

俄不堅持烏克蘭去納粹化 不阻止加入歐盟

英國「金融時報」在會談前披露，若烏國維持軍事不結盟，俄羅斯將不再要求「去納粹化」，並且讓基輔加入歐盟。此外，會談前傳出居間斡旋和談的俄羅斯富豪阿布拉莫維奇，本月三日在基輔與烏國人員會談後，他和烏方至少兩人都出現臉、手皮膚剝落，甚至短暫失明等疑似中毒現象。「華爾街日報」指出，據傳阿布拉莫維奇是遭俄國強硬派下毒，但已遭克里姆林宮否認。

烏克蘭與俄羅斯29日展開新一輪談判前，傳出居間斡旋的俄國富豪阿布拉莫維奇疑似遭下毒。（法新社檔案照）

烏克蘭南部尼古拉耶夫州行政中心29日遭俄軍空襲，炸成斷垣殘壁。（法新社）

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