東歐3國總理在基輔挺烏 提國際維和

烏克蘭西部利維夫市一座教堂，十五日為十三日在附近軍事基地因俄羅斯空襲捐軀的四名烏國軍人舉行喪禮。（美聯社）

2022/03/17 05:30

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕波蘭、捷克和斯洛維尼亞三個東歐國家政府領袖，冒著遭俄羅斯砲火轟炸的風險，十五日現身烏克蘭首都基輔與烏國總統澤倫斯基會面，展現團結抵抗俄羅斯侵略立場。歐洲主要人權監督機構「歐洲理事會」（Council of Europe）十五日通過開除俄國會籍，是該組織有史以來首次將成員國除名。

波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉和斯洛維尼亞總理楊薩十五日搭乘數小時火車抵達基輔，莫拉維茨奇在社群媒體發文，指基輔正在寫下歷史，「自由正對抗暴政，我們的未來都繫於這個地方」。澤倫斯基對三人到訪致謝，強調烏國將會擊敗俄羅斯。

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澤倫斯基與三人討論制裁俄羅斯、提供武器、人道援助等議題，還包括「戰後重建烏克蘭」；他也邀請其他國家領袖，「烏克蘭的所有朋友」到訪基輔。美聯社指出，他們的到訪釋放出烏克蘭絕大部分仍然在烏克蘭人掌握中的訊息。一同親赴基輔的還有波蘭主要決策者、副總理卡辛斯基，他提出在烏克蘭執行國際維和任務的構想，由北約組織或「更廣泛的國際條約」來執行。

歐洲理事會開除俄會籍

「歐洲理事會」國會議員大會（PACE）針對俄羅斯侵略烏克蘭嚴重違反人權案，以二一六票對零票，一致通過開除俄羅斯會籍。不過，俄羅斯在數小時前已先一步宣布退出，指控該機構淪為北約與歐盟「軍政和經濟向東擴張的意識形態支持工具」。這是歐洲理事會史上首見開除會籍，俄羅斯也是繼希臘之後，第二個退出的成員國，歐洲人權公約將無法適用於俄羅斯。

歐祭新制裁 日取消俄最惠國待遇

歐盟十五日還宣布新一波制裁措施，禁止向俄國出口香檳、價格超過五萬歐元的汽車等奢侈品。另外歐盟也新增制裁十五人、九個俄國實體，對象包括英格蘭足球超級聯賽球隊切爾西（Chelsea）老闆阿布拉莫維奇，並禁止投資或協助俄國能源產業，禁止自俄進口成品鋼。日本首相岸田文雄十六日也宣布，將取消對俄羅斯的「最惠國待遇」，並追加對與普廷關係密切寡頭富豪凍結資產。

烏克蘭總統澤倫斯基（右前）、總理史米加（後排右二）十五日在基輔與來訪的波蘭總理莫拉維茨奇（左四）、副總理卡辛斯基（左一），以及捷克總理費亞拉（左二）、斯洛維尼亞總理楊薩（左三）會面。（路透）

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