國際制裁擴大 對烏金援升級

烏克蘭陸軍機械化步兵八日在一處不明地點檢視被摧毀的俄軍車輛。（法新社）

2022/03/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聲援烏克蘭的西方陣營八日祭出更進一步制裁措施，除了美國、英國與歐盟出手外，國際貨幣基金（IMF）與美國國會都將批准最新援烏款項。更多西方企業也響應制裁，包括麥當勞、星巴克、可口可樂與百事可樂等，都宣布停止在俄國業務。

美國國會兩黨領袖九日就一．五兆美元預算達成協議，立法通過後可避免政府關門危機，並將提供烏克蘭一百三十六億美元緊急援助，用於經濟支持、救助難民、加強對俄國的制裁執行，以及強化烏國與北約盟邦防禦。這項協議達成前，拜登總統八日才簽署行政命令，正式宣布禁止俄國石油、天然氣進口並即刻生效，預計重創俄國經濟命脈及俄國總統普廷的「戰爭機器」。

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此外，IMF預計九日通過援助烏克蘭的十四億美元緊急經費，將協助烏國因應經濟危機。IMF也將研究如何協助遭戰事波及的烏克蘭鄰國，特別是摩爾多瓦。

英國八日也跟進宣布禁止進口俄國石油，在年底前分階段實施。英國還對俄國飛機祭出進一步飛航禁令，宣布擅入英國領空的俄機形同觸犯刑法，英方有權扣押任何違規的俄機或俄國航空相關產品。

歐盟則宣布，年底前可望另覓得一千億立方公尺天然氣，取代目前由俄國輸出至歐洲的三分之二進口量，最遲二○三○年完全不再依賴俄國天然氣、石油與煤礦。歐盟還準備將更多俄國官員及寡頭納入黑名單，強化加密貨幣轉帳相關規定，海運業及科技業將是打擊重點。

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