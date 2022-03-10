澳洲示警 北京加速插旗印太 取代美國

習近平八日與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行的視訊峰會上表示，烏克蘭局勢令人擔憂，這是中國對於烏俄戰事迄今最強烈的措辭。（法新社）

2022/03/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平八日宣稱，中國願意與國際社會「積極合作」，調解烏克蘭戰爭。不過澳洲國家情報處處長席瑞爾（Andrew Shearer）九日警告，自俄軍入侵烏克蘭後，大國衝突風險上升，中國與俄羅斯已形成「令人不安的新戰略融合」，北京似乎正計畫主導印太地區，並將其做為取代美國成為世界頭號強權的基地。

「路透」報導，席瑞爾的說法使俄羅斯侵烏戰事可能會擴大為區域或全球衝突的警告更具可信度。澳洲總理莫里森日前也示警，中俄結成的「專制紐帶」（Arc of autocracy）試圖重塑世局，民主國家應加以阻止。席瑞爾在「澳洲金融評論報」主辦的會議中指習近平︰「有位領導者正加緊準備和強化他的國家，以努力超越美國成為世界第一強權。」

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習近平八日在北京與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會時表示，烏克蘭局勢令人擔憂，「中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜」。這是中國對於烏俄戰事迄今最強烈的措辭。「美國之音」分析，習近平雖重申反對西方制裁俄國，但也沒再指責美國和北約擠壓俄國戰略空間或煽風點火，北京親俄立場或有微妙變化。

中稱已人道援助烏國

與此同時，中國外交部發言人趙立堅九日聲稱，應烏克蘭的請求，中國紅十字會已提供一批人道主義援助物資，包括食品和生活必需品，價值五百萬人民幣（約二二八○萬台幣）。中國外交部長王毅七日首度表示，中方將援助烏克蘭。

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