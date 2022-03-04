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    俄商懸賞百萬美金緝拿普廷 不論生死

    德國第三大城慕尼黑民眾二日在當地國王廣場集會聲援烏克蘭。（歐新社）

    德國第三大城慕尼黑民眾二日在當地國王廣場集會聲援烏克蘭。（歐新社）

    2022/03/04 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發全球公憤，旅外的俄國企業家科南尼金（Alex Konanykhin）公開在社群媒體上懸賞一百萬美元（約二千八百萬台幣），緝拿下令攻烏的俄國總統普廷，無論生死。科南尼金稍後澄清，他不是要買兇獵取普廷的人頭，他更希望將普廷繩之以法。

    科南尼金一日在臉書與領英（LinkedIn）上發文，聲稱將提供鉅款給依照憲法義務，以及俄國法律與國際法以戰爭罪犯之名逮捕普廷的有志之士。科南尼金批評普廷憑藉消滅自由選舉，以及謀殺反對者等違憲行徑掌權，根本不是俄羅斯總統；他身為俄羅斯民族的一份子與俄羅斯公民，自認有促進俄羅斯去納粹化的道德責任，將持續協助烏克蘭英勇抵抗普廷政權的屠戮。

    該通緝貼文還附上普廷照片，上面寫著「無論生死，緝拿犯下大屠殺的普廷」等文字。科南尼金稍後說，照片疑似違規，導致貼文遭臉書查禁，他因此重發無照片的純文字版通緝文。科南尼金還說，若有一千人各提供一百萬美元，合計就有十億美元賞金；但他也澄清，他並非花錢買兇暗殺普廷，「儘管此結果將為全球百萬人所樂見，但我深信必須將普廷繩之以法。」

    俄富商：普廷須繩之以法

    目前並不清楚現年五十五歲的科南尼金與普廷有何私人過節，或是否曾遭普廷迫害。科南尼金在蘇聯垮台後靠成立私人銀行致富，一度坐擁市值共達三億美元的逾百家企業，也是俄羅斯首任總統葉爾辛的首支赴美代表團成員；科南尼金稍後疑似遭葉爾辛政府「誣陷」挪用公帑而在美被捕，他還曾指控遭俄國官員甚至葉爾辛本人威脅。

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