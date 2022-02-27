軍民奮戰! 烏兵捨身炸橋 平民擋坦克

身分不明的烏克蘭版「坦克人」也以肉身抵擋俄軍車隊行進。（取自網路）

2022/02/27 05:30

八旬翁為孫兒入伍

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭在缺乏外國軍隊奧援的情況下，隻身對抗俄羅斯廿四日展開的「特別軍事行動」，烏國軍民不斷傳出勇敢抗俄事蹟，包括士兵捨身上橋佈雷、百姓肉身抵擋俄國軍車以拖延俄方進攻速度，還有沒開過槍的歷史學家志願從軍，以及八旬老爺爺帶著簡便盥洗用品及幾個三明治入伍「為孫兒而戰」。

烏國軍方指出，捐軀炸橋事件發生在二○一四年遭俄國兼併的克里米亞刻松州。當地處於抵擋俄軍第一線，烏軍研判無法阻止俄方坦克大隊後，決定佈雷炸毀克尼奇尼路橋以延緩俄軍行進；工程兵沃拉德米羅維奇（Vitaly Skakun Volodymyrovych）此時毫不猶豫立刻決定執行任務，雖策略奏效而使烏軍得以重新展開部署，他卻因來不及脫身而付出生命代價。

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一段猶如中國一九八九年天安門事件「坦克人」照片翻版的卅秒英勇影像也由烏克蘭媒體瘋傳網路：由超過十輛軍車組成的俄軍車隊眼見一名身分不明男子擋路，試圖繞路，卻見此男換邊再擋去路。影片中可聽到民眾在旁喊叫，軍車印著清晰可見的「Ｚ」字符號。自由撰稿記者蘭斯頓在推特發文說，這名男子勇氣異於常人，就像是天安門廣場的「坦克人」。

歷史學家從軍學開槍

畢生不曾開過槍的烏國卅五歲歷史學家科爾赫姆尼（Yuriy Korchemniy）則是廿五日拿起ＡＫ突擊步槍，當天成為志願防衛隊一員，和其他約五十多歲的弟兄負責在首都守衛通往政府辦公建築的基輔大橋地下道。在俄軍已在橋的另一頭大開殺戒的同時，只知道如何單發射擊且對局勢一知半解的他仍堅守崗位。他說，「我的計畫就是，關閉步槍連發模式，一槍一槍射擊」。

烏國前第一夫人凱特琳娜．尤申科則因八十歲老爺爺帶簡便行囊歡喜從軍「為孫兒而戰」動容，她廿四日透過推特分享一系列相關照片，隔日瘋傳全球。凱特琳娜的丈夫尤申科在二○一四年競選總統時曾遭人下毒，外界相信是俄國下毒手，希望幫助他們屬意的親俄候選人當選。

工程兵沃拉德米羅維奇炸橋捐軀，成功延緩俄軍進攻速度。（取自網路）

烏克蘭迄2/26日淪陷區

工程兵沃拉德米羅維奇炸橋捐軀，成功延緩俄軍進攻速度。（取自網路）

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