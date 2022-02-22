中國干預採訪追蹤記者 冬奧後一一揭露

與鄧達斯跨洋連線的荷蘭女主播，看到同事被強行拖走時瞠目結舌。（取自網路）

2022/02/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國北京冬季奧運會廿日閉幕，但各國選手和媒體在賽會期間遭受的不平待遇，才要開始發酵。「駐華外國記者協會」（FCCC）廿一日發表聲明指控，中方在冬奧期間一再干預媒體採訪工作，包括「追蹤、粗暴對待」記者；各國選手也在「人身安全」獲得保障後，紛紛指控中國人權狀況，一一掀開北京冬奧亮麗表面下的黑暗面。

各國新聞媒體人員設於北京的「駐華外國記者協會」指出，中國政府在冬奧期間經常干預外國記者報導工作。例如，在一次滑雪比賽後，一名記者被官員阻止在奧運混合區採訪香港運動員，但該區域理應按照國際奧運規則來管理。當外國記者試圖在奧運場館外報導時，「也經常被宣傳和安全官員跟蹤與粗暴對待」，「荷蘭廣播基金會」（NOS）記者鄧達斯（Sjoerd den Daas）即為一例。

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連線中被強行拖出鏡頭

據報導，鄧達斯當時正在進行電視連線報導，卻被便衣維安人員強行拖出鏡頭，但其實他在連線的前幾分鐘，就已站在警方指示的位置。此外，在滑雪場附近，維安人員也阻止記者採訪當地居民。「法新社」記者甚至被警察規定必須在離「鳥巢」體育場兩公里外的私人公寓裡拍攝開幕式。儘管外界一再向國際奧委會（IOC）反映，但IOC皆辯稱這些僅是「單一事件」。

許多記者還被告知，在公共場合報導須先取得中國當局批准，而維安人員似乎對記者拍攝任何奧運相關素材都格外敏感，還有美國記者被禁止在官方奧運商品店外採訪奧運吉祥物人偶，並被告知任何採訪都須聯繫外交部，甚至連奧運標誌都不能拍攝。尤有甚者，部分記者還遭中國網友撻伐，「在某些情況下，是中國官媒和中國外交官助長了這些攻擊」，一連串違反獨立報導精神的情形，彰顯外媒在中國運作困難。

德選手：不再去中國

「美國之音」（VOA）報導，在北京冬奧奪得兩面金牌的德國女子雪橇選手蓋森伯格（Natalie Geisenberger），在前往北京前就嚴厲批評IOC將冬奧主辦權交給「人權紀錄惡劣」的中國，比賽結束返國後更坦言永遠不再去中國，「我去不是因為我真的想去，而是因為IOC決定讓北京主辦。」

瑞典男子競速滑冰選手馮德波（Nils van der Poel）也表示，他在中國不便對當地人權狀況發表看法，「如果我想活得長一點，並且有所成就的話。」但完成比賽回國後，馮德波就忍不住表示，IOC將奧運交給中國這樣「公然侵犯人權」的國家主辦，「極端不負責任」。

北京冬奧期間，「荷蘭廣播基金會」（NOS）記者鄧達斯在採訪時，突遭維安人員強行拖出鏡頭。（取自網路）

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