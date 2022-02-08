廣西百色增37例確診 全市居隔

香港的武漢肺炎確診人數連日飆升，港府廣設篩檢和疫苗接種站，盼儘快控制疫情。圖為沙田區一處臨時採檢中心。（路透）

2022/02/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家衛生健康委員會通報，中國境內六日新增七十九例確診，本土病例佔四十五例，以廣西壯族自治區接壤越南的百色市卅七例最多，當地已緊急宣布全員居家隔離，影響近四百萬人。與此同時，香港七日大增六一四例，本土佔六○七例，推估社區存在數百條隱形傳播鏈。

中國北京六日新增三例本土病例，廣東深圳和廣州分別三例及一例，天津一例。接壤越南的百色為中國疫情新熱區，確診人數在兩天內累計四十三例。另有報導指稱，從五日至七日十二時，百色的本土確診病例累計達九十九例，已知有兩人感染Omicron變種病毒株。

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百色當局宣布，七日零時起全市居家隔離，民眾除購買生活必需品及進行採檢外，非必要不出門，也應盡量選擇配送服務，餐飲行業也應盡量提供外賣服務。除了超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他營業場所一律停業。此外，百色對外和對內均執行「不進不出」策略，包括公路客運暫時停運；學校和各類培訓機構全部停課，而必要行業從業人員則須出示通行證才可移動。所有措施的解除時間未定，將視疫情變化另行通知。

疫情失控 港本土日增607例

另一方面，香港本地疫情似已失控，七日通報新增六一四例確診，創疫情爆發以來新高，其中六○七例為本土病例，大部分為感染Omicron變種株。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診個案也多達六百例；該中心總監徐樂堅更警告，八日的確診數字可能落在六百至八百例之間。食物及衛生局長陳肇始坦言，香港Omicron病例呈幾何上升趨勢，政府考慮進一步限縮社交距離防疫措施，預計八日公布最新方案。

香港媒體指稱，香港五、六日的單日新增確診數均超過三百例，七日更跳升至六百多例；過去兩週來，全港已通報逾一千九百例個案，源頭不明的個案推估超過四百例，即社區中可能潛藏數百條隱形傳播鏈。

全球疫情方面，日本七日通報新增確診六萬八○三九例，托兒所或幼兒園因兒童或職員確診，導致七七七所停托或停課，連續三週創新高紀錄。東京疫情也持續發燒，七日新增一萬二二一一例確診，創週一新高紀錄。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）七日宣布，本月廿一日起將對完整接種疫苗的旅客開放邊境，結束全球最嚴苛、時間最久的防疫旅行限制。

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