恫嚇北約 傳俄明年初入侵烏克蘭

為應對俄軍來襲威脅，烏克蘭士兵日夜駐守邊境。（歐新社）

2021/12/05 05:30

傳派兵17.5萬 逼北約保證不讓烏國加入

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯近來在接壤烏克蘭的邊境大舉增兵，烏克蘭軍方和美國情報機構消息均警告，俄軍最快將在明年初派出一百個「營級戰術群」的約十七．五萬大軍，以「多戰線」方式進犯烏國，希望迫使西方國家保證不會讓烏國加入北大西洋公約組織（NATO），以保障自身安全利益。對此，美國總統拜登表示，正擬定防範俄方「越紅線」的全面性計畫，會讓俄國入侵「非常、非常困難」。

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烏國國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）三日在國會表示，俄軍目前已在烏俄邊境及克里米亞半島集結四十一個「營級戰術群」，兵員約九萬四三○○人，不排除在明年一月「大規模升高情勢」。一個俄軍「營級戰術群」含一個機械化步兵營，通常輔以一個戰車連和比一般營級單位更多的火箭炮，有時規模更大，並以整個旅的資源為後盾，是一個模組化的戰術單位。

已部署50營級戰術群 恐多戰線進犯

與此同時，華盛頓郵報也引述美國情報機構文件和知情官員指出，俄軍最快會在明年初「多戰線」進攻烏國。衛星照片顯示，俄軍過去一個月來主要集結在四個地點，且已部署五十個「營級戰術群」，兵員推估七萬人，坦克和大炮也陸續送達，之後預計再增兵十萬人，合計派出一百個「營級戰術群」，動員十七萬五千人，以及裝甲部隊、大炮等其他裝備，規模是今年春天俄國在俄烏邊境進行快速演習的兩倍。

力阻北約軍隊和武器進入烏國

烏國一名官員直言，俄軍先前在邊境的演習實際上就是演練侵略行動，包括如何在邊境建立打擊小組、展開動員行動、進行後勤補給，以及從陸地或空中運送重要軍事特遣隊等任務。美國官員進一步表示，俄方試圖藉由「營級戰術群」在邊境的廣泛移動，來混淆視聽及製造混亂。此外，俄國情報機構亦同步展開資訊戰，過去一個月來利用代理人和媒體詆毀烏國和北約，稱烏國政府領袖為西方國家的傀儡，把俄國可能的軍事升級行動歸咎於烏國。

拜登嗆不接受任何人的紅線

克里姆林宮一直警告，北約軍隊和武器進入烏國形同跨越俄國的「紅線」，但拜登三日表明「不接受任何人的紅線」，強調美方正在擬定全面性措施，將令普廷「非常、非常困難去做人們擔心他會做的事」。普廷的外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）同日則表示，普廷與拜登的視訊峰會將在數日內舉行，待雙方確定細節就會公布，屆時普廷將親口尋求拜登保證不讓烏國加入北約。

加入決定權在北約 不是俄國說了算

不過，白宮新聞秘書莎琪強調，北約成員國才有權決定誰可以加入，不是俄國說了算。美聯社指出，烏國軍隊今非昔比，配備更精良，也有更佳的備戰狀況，再加上一旦俄國發動侵略，西方國家的制裁勢必重創俄國經濟，目前仍無法判斷普廷是否會一意孤行。

美國總統拜登表示，美方正在研擬全面性計畫，防範俄國對烏克蘭出手。（路透）

俄羅斯軍隊4月底在克里米亞地區進行的演習，被認定為進攻烏克蘭做準備。（美聯社檔案照）

俄國表示，若總統普廷與美國總統拜登線上會晤成行，將要求美國勿讓烏克蘭加入北約。（美聯社檔案照）

美國太空技術公司在11月1日拍攝的衛星影像顯示，俄國在葉利尼亞鎮（Yelnya）部署自走砲等各種裝備。（法新社檔案照）

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