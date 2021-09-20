千億理財商品到期 恆大用「打72折」房產兌付

中國恆大集團財務問題惡化，子公司恆大財富已經啟動用實務資產兌付的工作，恆大各地區公司將把所有已取證未售的住宅、公寓、商舖和車位，分別以當期售價為基礎打七‧二折、五‧四折和四‧八折，向投資人進行兌付。（歐新社）

2021/09/20 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產巨擘恆大集團財務問題惡化，子公司恆大財富也因所販售的逾千億理財產品到期，無法向投資人兌付而面臨抗議。據中國媒體報導，恆大財富已經啟動用實務資產兌付的工作，恆大各地區公司將把所有已取證未售的住宅、公寓、商舖和車位，分別按照當期售價基礎打七．二折、五．四折和四．八折。

因應恆大可能倒閉 中國金融機構已計提損失準備

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此外，為了因應恆大集團的財務危機，中國農業銀行已計提部分貸款損失準備，另兩家貸款銀行民生銀行和中信銀行的相關人員指出，準備對恆大集團部分短期貸款進行展期，顯示中國金融機構正為恆大集團可能倒閉做準備。

恆大財富十八日發布公告稱，根據九月十三日恆大集團制定的《恆大財富投資產品兌付方案》，實物資產兌付工作已啟動。投資人若有實物資產兌付需求，可聯繫投資顧問，或攜帶身份證、投資合約到二十七個省級行政區的實物資產兌付專案工作辦公室諮詢辦理。

逾7萬投資人受害

據統計，有超過七萬民眾購買恆大財富的理財產品，包括許多恆大集團的員工，其中有近四○○億人民幣（約一七一六億台幣）的理財產品已經到期。

根據上述兌付方案，恆大財富將提供現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付三種方案；投資人可以在三種方案中擇一，或組合任兩種及三種方案兌付。現金分期兌付只針對合約約定期限到期的理財產品，到期當月最後一個工作日支付產品本息的十％，以後每三個月支付十％，以此類推直到全部支付完畢。實物資產兌付範圍包括到期產品，以及投資人要求提前兌付的產品。兌付金額計算方式為：到期者本息全額兌付；未到期者本金全額兌付，按照投資之日至投資人要求提前兌付之日的時間段計息。

恆大將在每個月下旬辦理實物資產兌付工作，採取集中登記、線上集中選房的方式。第三種沖抵購房尾款的兌付方式，針對在九月十二日晚間十二點前已認購任何恆大房產的投資人，可使用全部或部分兌付金額，沖抵本人或他人的購屋尾款。這類兌付方式同樣接受到期產品和提前兌付產品。

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