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    悼念六四 黃之鋒多關10月

    香港民主派要角黃之鋒投身「反送中」多起行動，涉及「參與未經批准集結」等罪名，目前在石壁監獄服刑。圖為他去年十二月三日於荔枝角收押所身著囚衣。（歐新社檔案照）

    香港民主派要角黃之鋒投身「反送中」多起行動，涉及「參與未經批准集結」等罪名，目前在石壁監獄服刑。圖為他去年十二月三日於荔枝角收押所身著囚衣。（歐新社檔案照）

    2021/05/07 05:30

    〔編譯周虹汶、記者陳鈺馥／綜合報導〕前年起參與香港多起「反送中」行動的前香港眾志秘書長黃之鋒，六日確定得為去年參加悼念六四天安門事件死難者的年度活動「維園六四燭光晚會」多坐監十個月。同樣認罪的梁凱晴、岑敖暉、袁嘉蔚等人，則分別遭判刑四個月至半年，三人因此失去區議員資格。法官直言，藉此嚇阻性刑罰以儆效尤。

    區議員認罪遭判刑 3人失資格

    對此，陸委會發言人邱垂正痛批，欲加之罪，何患無辭，該會對於香港民主人士一再遭到政治打壓，深表同情，也要重申相關方面，應該立即釋放所有香港的良心犯。

    廿四名香港民主派人士被控去年六月四日在維園「參與未經批准集結」，上月卅日僅前述四人認罪，六日判刑以黃之鋒的十個月最重。

    此外，主張武力革命的學生組織「光城者」六日在「臉書」發文，指有多名成員遭逮捕，但堅稱將繼續對抗暴政。港媒「香港01」指出，該組織有七人被捕，起因是當中四人潛入一所學校行竊；警方逮捕四人後，在其家中搜獲「港獨」物品，進而再逮捕三人，指違反《港區國安法》。 同日，為「反送中」槓上港府的香港電台員工蔡玉玲、利君雅，榮獲國際特赦組織香港分會、香港記者協會、外國記者會合辦的「人權新聞獎」表揚，但港台已表態不領獎。港台共奪下今年「人權新聞獎」六個獎項，包括蔡玉玲製作的《七二一誰主真相》榮獲紀錄片大獎，利君雅參與的《以公義之名—大圍捕》獲得紀錄片優異獎，另《覺醒‧在瘟疫蔓延時？》榮獲短片優異獎。

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