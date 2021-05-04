紐總理︰歧見擴大 對中硬起來

紐西蘭總理阿爾登三日表明，紐國和中國有些事是「沒有、不可能、也不會有共識」。圖為她二○一九年四月訪問中國時，中國國家主席習近平在北京人民大會堂接見。（路透檔案照）

2021/05/04 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登三日在奧克蘭舉行的「二○二一中國商務峰會」（China Business Summit 2021）上表示，紐國和其最大貿易夥伴中國之間，有些事是「沒有、不能、也不會有共識」；例如對於新疆、香港等議題的分歧，兩國「正變得更難以達成一致」。她明言，針對中國的人權紀錄，紐國採取比以往更強硬的態度。

阿爾登指出，隨著中國在世界上扮演角色的發展與變化，中紐兩國在制度上的差異和形塑這些制度的利益與價值觀，都愈來愈難以調和。她直言，這是紐國及印度─太平洋地區許多國家正致力因應的挑戰，歐洲和其他地區亦然，但不應以這些分歧來界定紐中關係。

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阿爾登就維族及港人現況等人權議題，對中國表達「嚴重」關切。她還說，紐國將持續透過自身和夥伴國家談論這些議題；而處理與中國的雙邊關係，向來並非易事，「凡事都說不準」。阿爾登強調，北京對待外國的方式很重要，紐方期盼中國也能從其核心利益出發，看待此事。

美聯社報導，儘管相較於其他西方國家領袖，阿爾登前述措辭仍屬溫和，卻代表紐國對中政策的重大轉變，尤其她過去公開發言時，往往避免直接批評北京。

紐國目前對中國的出口額占其總出口額近三分之一，是第二大外銷市場澳洲的兩倍。

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