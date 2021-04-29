台匈智庫共商策略 反制中國假訊息

國策研究院與匈牙利智庫政治資本（Political Capital）合辦線上研討會，邀集捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任揚達、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心執行長師馬杰等兩地專家與談，研討中國虛假訊息宣傳的影響與因應策略。（翻攝研討會畫面）

2021/04/29 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國智庫國策研究院與匈牙利智庫政治資本（Political Capital）昨合辦線上研討會，邀集捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任揚達（Jakub Janda）、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心（CEIAS）執行長師馬杰（Matej Šimalčík）等專家與談，研討中國虛假訊息宣傳的影響與因應策略。

台灣與中東歐和波羅的海國家互動越趨密切。此次與台灣方面合辦活動的匈牙利智庫「政治資本」位於布達佩斯，是一家獨立的政策研究機構，成立於二○○一年。「政治資本」致力於推動議會民主、市場經濟、人權和歐洲大西洋主義，希望透過提供分析，質化與量化政策研究及實質辯論等方式，促進批判性的政治思維、增強對政治的理解，提高人們對政治問題的認識，以基於知識和證據推動公眾對話與政策制定。

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駐匈牙利代表劉世忠表示，駐處居間牽線，這已是半年多來的第六場智庫視訊對話，旨在制衡中共的論述戰，且交流對象不侷限在匈牙利，此次也有捷克和斯洛伐克專家參與，希望藉由假訊息作戰等區域內國家共同關注議題，提升台灣能見度，將效果擴散至中東歐和波羅的海。

這場研討會由政治資本主任克雷科（Peter Kreko）引言，歐洲大西洋整合與民主中心（Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy）資深研究員伊諾泰主持。主辦單位說明，中國正成為全球虛假訊息傳播的主要參與者之一，北京的虛假訊息策略對台灣、歐盟、美國和其他西方社會均構成挑戰。此次活動交流中國虛假訊息對台灣、中東歐、歐盟和跨大西洋社群造成的影響，研討傾中虛假訊息宣傳的性質和功能，並探討應對的行動方案，以及台灣、中東歐及至跨大西洋同盟共同反制中國影響力對區域和全球的意義。

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