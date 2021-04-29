為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台匈智庫共商策略 反制中國假訊息

    國策研究院與匈牙利智庫政治資本（Political Capital）合辦線上研討會，邀集捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任揚達、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心執行長師馬杰等兩地專家與談，研討中國虛假訊息宣傳的影響與因應策略。（翻攝研討會畫面）

    國策研究院與匈牙利智庫政治資本（Political Capital）合辦線上研討會，邀集捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任揚達、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心執行長師馬杰等兩地專家與談，研討中國虛假訊息宣傳的影響與因應策略。（翻攝研討會畫面）

    2021/04/29 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國智庫國策研究院與匈牙利智庫政治資本（Political Capital）昨合辦線上研討會，邀集捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任揚達（Jakub Janda）、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心（CEIAS）執行長師馬杰（Matej Šimalčík）等專家與談，研討中國虛假訊息宣傳的影響與因應策略。

    台灣與中東歐和波羅的海國家互動越趨密切。此次與台灣方面合辦活動的匈牙利智庫「政治資本」位於布達佩斯，是一家獨立的政策研究機構，成立於二○○一年。「政治資本」致力於推動議會民主、市場經濟、人權和歐洲大西洋主義，希望透過提供分析，質化與量化政策研究及實質辯論等方式，促進批判性的政治思維、增強對政治的理解，提高人們對政治問題的認識，以基於知識和證據推動公眾對話與政策制定。

    駐匈牙利代表劉世忠表示，駐處居間牽線，這已是半年多來的第六場智庫視訊對話，旨在制衡中共的論述戰，且交流對象不侷限在匈牙利，此次也有捷克和斯洛伐克專家參與，希望藉由假訊息作戰等區域內國家共同關注議題，提升台灣能見度，將效果擴散至中東歐和波羅的海。

    這場研討會由政治資本主任克雷科（Peter Kreko）引言，歐洲大西洋整合與民主中心（Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy）資深研究員伊諾泰主持。主辦單位說明，中國正成為全球虛假訊息傳播的主要參與者之一，北京的虛假訊息策略對台灣、歐盟、美國和其他西方社會均構成挑戰。此次活動交流中國虛假訊息對台灣、中東歐、歐盟和跨大西洋社群造成的影響，研討傾中虛假訊息宣傳的性質和功能，並探討應對的行動方案，以及台灣、中東歐及至跨大西洋同盟共同反制中國影響力對區域和全球的意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    力挺台灣參加世衛大會 對華政策跨國議會聯盟影片發聲
    2021/04/28 06:37

    力挺台灣參加世衛大會 對華政策跨國議會聯盟影片發聲 影片

    美軍九大司令聯名！要求擴大解密中、俄情報 助對抗資訊戰
    2021/04/28 06:31

    美軍九大司令聯名！要求擴大解密中、俄情報 助對抗資訊戰

    忍者學園？「熟蛋返生論」作者收費5.4萬教授「土遁」、「火遁」
    2021/04/28 05:58

    忍者學園？「熟蛋返生論」作者收費5.4萬教授「土遁」、「火遁」

    美國疫苗接種率持續上升 CDC：完全接種者可免戴口罩
    2021/04/28 07:35

    美國疫苗接種率持續上升 CDC：完全接種者可免戴口罩

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播