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    印尼潛艦確定沉沒 53官兵恐陪葬

    2000年後重大潛艦意外

    2000年後重大潛艦意外

    2021/04/25 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕印尼海軍廿四日證實，已發現廿一日在峇里島附近海域演習中失聯的潛艦「KRI Nanggala 402」殘骸，並偵測到該潛艦位於水深八五○公尺處，深度超過承受極限，代表潛艦已沉沒，且艙內氧氣恐怕早已耗盡，五十三名船員獲救希望渺茫。

    在潛艦於魚雷試射演習中失蹤後，印尼軍方全力搜索，而美國、澳洲、印度、新加坡、馬來西亞等國也派出船艦或飛機相助，包括美國海軍「P-8海神」海上巡邏機、配備聲納的澳洲海軍巡洋艦「巴拉瑞特號」、新加坡海軍潛艦救援船「雨燕救援號」等，協助深海搜索作業。

    經過三天搜尋，印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）指出，救難人員在潛艦失聯前最後通報的海域發現多項物品，包括魚雷矯直機零件、潛望鏡潤滑油瓶及祈禱用的墊子。他解釋，若無外部壓力因素或潛艦的魚雷發射器沒有損壞，這些物品就不會出現在潛艦外，因此潛艦已從「失蹤」進入「沉沒」的階段。

    尤多還指出，探測結果顯示，該艘潛艦目前位在水深八五○公尺處，遠超過原本設計所能承受的五百公尺深度水壓；加上失去動力後，潛艦僅剩約三天的氧氣量，預計廿四日清晨就已耗盡，意味五十三名船員恐已全數罹難。潛艦失蹤原因目前尚未明朗，惟電力系統故障可能造成無法緊急上浮。此外，由於潛艦失蹤的海面出現油污，或許代表船身受到損害。

    「KRI Nanggala 402」潛艦屬德國製的二○九型油電混合動力攻擊潛艦，過去數十年獲希臘、印度、阿根廷、土耳其等逾十二國採用，印尼則自一九八一年起使用，並曾在二○一二年進行翻修、一八年進行完整保養，但該型潛艦設計上僅能搭載卅四人，暫不清楚演習時艦上為何會有五十三人。

    印尼武裝部隊指揮官哈迪（圖中）在峇里島召開記者會，展示從海上撈獲的潛艦殘骸與物品。（歐新社）

    印尼武裝部隊指揮官哈迪（圖中）在峇里島召開記者會，展示從海上撈獲的潛艦殘骸與物品。（歐新社）

    西元二○○○年八月十二日爆炸沉入巴倫支海底的俄國庫斯克號核潛艦檔案照。（歐新社）

    西元二○○○年八月十二日爆炸沉入巴倫支海底的俄國庫斯克號核潛艦檔案照。（歐新社）

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