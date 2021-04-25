東協5共識穩定緬甸 敏昂萊「聽到了」

緬甸軍頭敏昂萊（左）廿四日搭機至印尼首都雅加達，親自出席旨在磋商緬甸情勢的東協峰會。（法新社）

2021/04/25 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕東南亞國協廿四日在印尼首都雅加達舉行峰會，磋商緬甸情勢。二月一日以政變推翻翁山蘇姬領導的民選文人政府後掌權的緬甸軍頭敏昂萊，也親自出席。印尼總統佐科威在兩小時的會談後表明，緬甸情勢令人無法接受，軍方必須立即恢復民主、穩定及和平，停止對民眾施暴。星國總理李顯龍表示，與會領袖達成立即停止暴力等化解緬甸危機的五點共識。敏昂萊則未發表正式的公開聲明。

東協將派特使團訪緬 提供人道援助

根據東協秘書處發布的聲明，這些共識包括：緬甸各方展現最大自制，立即停止暴力、緬甸各方應展開建設性對話、東協成立主席特使團促進對話、特使團將訪緬與各方對話，以及東協提供緬甸人道援助。這項聲明還提到，東協注意到各方要求緬甸釋放政治犯的呼籲。

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擔任輪值主席的汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Hassanal Bolkiah）等東協領袖在會中對敏昂萊說，他們要求緬甸軍方做出承諾。敏昂萊表示他「聽到了」，也不反對東協居間扮演建設性的角色或東協代表團訪緬、人道援助。一位不具名東協國家官員向美聯社透露，東協各國代表同意會見政變後首度出國的敏昂萊，但拒絕稱呼他是緬甸國家領袖。

政變以來745人喪生 25萬人流離失所

佐科威在會後措詞強硬地說，東協領袖向敏昂萊要求，緬甸各方勢力務必自制，以降低緊張。馬國首相慕尤丁認為廿四日的會議「成功」，成果超乎預期，軍政府「已接受停止對平民施暴」的提議。

緬甸民主派人士、翁山蘇姬政府成員及武裝少數民族代表十六日成立的「全國團結政府」（NUG）表示，相關共識令人鼓舞，期待東協採取堅定行動予以貫徹，恢復緬甸人民的民主自由。自政變以來，緬甸軍警對示威者的鎮壓，已造成七四五人喪生。聯合國估計，已有廿五萬人因此流離失所。

東協一貫的政策就是共識決和不干涉其成員國的國內事務，但這次卻罕見直接介入緬甸內政。慕尤丁則說，不干涉內政不代表不作為，特別是如果一國的國內情勢危害到東協以及更大區域的和平、穩定與安全。

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