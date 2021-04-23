為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    採訪721事件 港記者獲罪

    為「香港電台」製作節目的編導蔡玉玲，因製作調查報導時查閱車輛資料被控「虛假陳述」，二十二日被判罪名成立。（歐新社）

    為「香港電台」製作節目的編導蔡玉玲，因製作調查報導時查閱車輛資料被控「虛假陳述」，二十二日被判罪名成立。（歐新社）

    2021/04/23 05:30

    「香港蒙羞的一天」

    〔編譯管淑平／綜合報導〕甫獲得香港新聞自由大獎的香港電台編導蔡玉玲，遭指控製作「反送中」運動期間「七二一元朗攻擊事件」，查閱車牌紀錄時不實陳述，廿二日遭法院判處罪名成立。這是香港首次有記者因為採訪需要查閱公開資料遭定罪，香港記者協會主席楊建興直指，這是「新聞界最黑暗的一天，香港蒙羞的一天」。

    蔡玉玲籲同業不要放棄

    香港西九龍裁判法院裁定蔡玉玲兩項「明知而做出要項上的虛假陳述罪」成立，該罪名最高可判處六個月有期徒刑，法官判處罰款六千港幣（約二．二萬台幣）。蔡玉玲聆判後落淚，旁聽者大喊「採訪無罪」。她在法庭外哽咽地向媒體表示，判決結果「令人傷心」，她不認為自己有罪，並以製作相關報導為傲，也呼籲新聞同業繼續履行天職，不要放棄。

    查涉案車牌 被控不實陳述

    蔡玉玲為香港電台調查報導節目「鏗鏘集」製作之「7.21誰主真相」，探討二○一九年七月廿一日「反送中」運動中元朗地鐵站攻擊事件，去年兩度透過運輸署網站申請查閱涉事車輛資料，做為報導素材。警方指控她將取得資料用於報導，與其填寫查閱用途「其他有關交通及運輸事宜」不符。

    律師主張，被告基於公益而非為私利查閱資料。但法官徐綺薇認為，基於登記車主之隱私，運輸署僅基於「與交通和運輸」有關目的提供資料，將索取之資料用於採訪報導，與「交通運輸事宜」無關。

    報導才獲新聞自由大獎

    在判決出爐前一天，該報導才獲得香港「金堯如新聞自由大獎」。紐約時報指出，媒體已置身於北京剷除香港異議的「正面攻擊」之下，逼迫重量級記者閉嘴、媒體轉型或關門。歐盟駐港澳辦事處也發表聲明，指蔡玉玲遭定罪，「提醒人們不能將新聞自由視為理所當然」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    舒力基襲擊菲律賓 貨輪擱淺釀至少4死9失蹤
    2021/04/22 13:14

    舒力基襲擊菲律賓 貨輪擱淺釀至少4死9失蹤

    美參院外委會通過近年最大抗中法案 強調防衛台灣急迫重要
    2021/04/22 07:50

    美參院外委會通過近年最大抗中法案 強調防衛台灣急迫重要 影片

    反制車臣同志圍捕計畫 德國非政府組織起訴5名車臣領導人
    2021/04/22 16:35

    反制車臣同志圍捕計畫 德國非政府組織起訴5名車臣領導人

    俄全國性示威聲援納瓦尼 警強勢逮捕近1500人
    2021/04/22 10:36

    俄全國性示威聲援納瓦尼 警強勢逮捕近1500人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播