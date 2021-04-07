俄又修憲 普廷可再連任2屆至2036年

俄羅斯總統普廷五日簽署法案，使其總統任期於二○二四年屆滿後，可再連任兩屆，最久可掌權至二○三六年。 （美聯社）

2021/04/07 05:30

屆時83歲 有望打破史達林紀錄

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕已經掌權二十年的俄羅斯總統普廷五日簽署法案，使其總統任期於二○二四年屆滿後，可以再連任兩屆，最久可掌權至二○三六年。目前已經六十八歲的普廷，屆時將高齡八十三歲，有望打破前蘇聯獨裁者史達林的紀錄，成為彼得大帝逝世後，掌權最久的俄國領導人。

俄羅斯去年七月一日通過修憲公投，今年三月由普廷控制的國會下議院「國家杜馬（State Duma）」表決通過，普廷五日正式簽署、公告。修憲公投除重置普廷的總統任期，也強調俄羅斯法律凌駕於國際規範、同性婚姻非法，且「對上帝的信仰」為核心價值。

請繼續往下閱讀...

普廷自二○○○年擔任總統，○八年礙於任期限制，由梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）出任總統，任命普廷為總理。梅德維傑夫也在任內立法，將總統任期由四年延長為六年。普廷二○一二年重回總統寶座後，一直擔任總統至今，任期將於二四年屆滿，梅德維傑夫則一直擔任總理。儘管豁免普廷任期限制的修法已經通過，但普廷曾表示，他尚未決定二四年後是否繼續爭取連任。

反對派領袖獄中絕食 控訴醫療

而普廷的頭號政敵、反對派領袖納瓦尼今年二月被法院以多次違反二○一四年挪用公款罪的五年緩刑條件為由，判處三年六個月徒刑，扣除先前十個月的軟禁，納瓦尼仍須入獄服刑兩年八個月。已經入獄五個月的納瓦尼近日控訴，獄方未妥善治療他的嚴重背痛與雙腿麻木症狀，只開立止痛藥，也不允許他的醫生至監獄探訪，甚至夜晚每小時查房一次，剝奪他的睡眠，因此他決定自三月卅一日起絕食抗議。

納瓦尼五日在Instagram發文指出，十五名同住的囚犯中，已三人確診肺結核，納瓦尼也出現嚴重咳嗽症狀，高燒攝氏卅八．一度，但強調他將繼續絕食抗議。獄方和親政府媒體則聲稱，納瓦尼健康無虞。親政府的「消息報」五日稍晚則指出，納瓦尼已被轉往監獄的病房觀察，目前有呼吸道問題，獄方稱包括武漢肺炎篩檢的所有檢測都已完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法