港選新制審查候選人言論 不設追溯時限

香港律政司司長鄭若驊三日表示，資審會審理候選人資格時，將檢視任何可能影響候選人「擁護效忠」的事件，不設追溯時限。（彭博檔案照）

2021/04/04 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港律政司司長鄭若驊三日出席電台節目時表示，中國人大常委會通過修改香港特首與立法會選舉辦法後，香港將依法設立候選人資格審查委員會（資審會），在負責審查香港選委會、行政長官與立法會候選人的參選資格時，將檢視所有相關材料與證據，並考慮當時的社會環境，包含任何可能影響候選人「擁護效忠」的事件，不設追溯時限，若候選人十年前的言語與現今事件有關聯性，也會被納入考量。

鄭若驊也指出，資審會委員必須熟識《中華人民共和國憲法》、香港《基本法》，與香港《國安法》，確保只有愛國者能進入體制內。假如資審會對候選人資格有疑問，可交由國安委員會（國安委）進一步判斷，候選人若被國安委意見書判為不符參選資格，將無法提出訴訟，但若是因居留權等一般問題不符參選資格，仍可提起訴訟。

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國安委認定不符資格 不得訴訟

香港政制及內地事務局局長曾國衛補充，由於審查涉及國家機密資料，國安委意見書不會披露候選人資格不符的詳情，國安處也可能會主動將涉及個別候選人的國安情報交給資審會。在資審會人選方面，曾國衛認為，資審會官員應由得到中央「絕對信任」，且不怕外國制裁的人擔任，但因為資審會有機會處理機密，不宜由現任或退休法官等外人擔任。

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