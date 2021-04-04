聽中國的話劃進南海 H&M地圖惹怒越南

瑞典服飾品牌H＆M在北京的一處店面。H＆M被中國網友舉報，官網上有未將南海劃入中國領土內的「問題地圖」，H＆M被通知後立刻修改官網，卻激怒越南民眾。（美聯社）

2021/04/04 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕繼新疆「血棉花」事件後，又有中國網友舉報瑞典服飾品牌「Ｈ＆Ｍ」官網上有「問題地圖」，未將南海劃入中國領土內，Ｈ＆Ｍ被通知後立刻修改官網，不料此舉竟激怒了同樣主張擁有南海主權的越南。

越南網友在推特憤怒地表示，「根據國際法，西沙群島與南沙群島是越南的，Ｈ＆Ｍ現在是與國際法及全亞洲對抗」，甚至有網友要求Ｈ＆Ｍ「滾出我們的國家（越南）」。

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儘管網路上的反彈聲浪很大，但對比在中國的五百廿間門市，Ｈ＆Ｍ在越南僅有十一間實體店面，對Ｈ＆Ｍ的衝擊仍然較小。

血棉花後 Ｈ＆Ｍ屢遭刁難

上海市互聯網信息辦公室（網信辦）指出，Ｈ＆Ｍ遭中國網友舉報官網有「問題地圖」後，上海市規劃和自然資源局立刻要求Ｈ＆Ｍ改善，但Ｈ＆Ｍ修改地圖後，仍遭上海市規劃和自然資源局與上海市網信辦聯合約談。

上海市規劃和自然資源局與上海市網信辦在約談中強調，「規範使用地圖一點都不能錯」，指出Ｈ＆Ｍ違反多項中國法規，要求企業主要負責人負責後續整改工作，落實網站內容管理的責任。

網信辦指出，Ｈ＆Ｍ表示願意接受管理部門訓誡，並將切實開展整改。

Ｈ＆Ｍ上月因為抵制新疆「血棉花」事件，遭中國抵制。Ｈ＆Ｍ三月卅一日發布聲明，表示他們正與中國同事一同竭盡所能，應對當前的挑戰，找到前進的道路，並強調中國是個重要的市場，但聲明不僅未提及新疆棉花，也沒有任何道歉、認錯的字彙，讓中國網友難以接受。

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