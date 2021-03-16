共和黨人施壓拜登 對中要更強硬

曾角逐二○一六年共和黨總統黨內初選的德州聯邦參議員克魯茲，經常對中國不假辭色，被視為可能有意問鼎下屆白宮寶座。（法新社檔案照）

2021/03/16 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報十五日報導，共和黨人正亟於促使美國總統拜登將中國政策升高為他的首要議題之一，施壓他對中國採取「強勢」（aggressive）立場，包括被認為有意問鼎下屆總統寶座的德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），及佛羅里達州參議員魯比歐（Marco Rubio）等人。

這些共和黨議員在國會砲轟拜登提名的內閣人事，質問他們就任後將如何和中國打交道，並在國會提案對中國國民申請赴美簽證設限，也提案嚴格規範美國大學院校與中國的往來，有些人還呼籲拜登抵制二○二二年的北京冬季奧運會。共和黨籍的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）則簽署法案，要求該州大學若接受外國餽贈五萬美元以上，就必須上報。

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魯比歐、柯頓 紛推抗中法案

共和黨議員和該黨策士指稱，前述舉措旨在持續施壓拜登對抗中國，在二○二二年期中選舉與二四年總統大選前，使中國成為拜登施政優先議題之一。一六年曾角逐總統黨內初選的克魯茲，便因商務部長被提名人雷蒙多（Gina Raimondo）在其任命聽證會上，未承諾上任後將維持前總統川普將「華為」列入黑名單的做法，而遭他阻擋任命。

也曾參加一六年總統黨內初選的魯比歐，則藉由立法要求中國政府支持的組織必須依美國「外國代理人登記法案」（ＦＡＲＡ）登記。阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）也被認為可能角逐二四年總統黨內初選，正推動一項限制核發中國國民簽證的法案。佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）更呼籲拜登政府抵制北京冬奧，並批評拜登撤回川普政府要求「抖音」海外版TikTok在美國的經營權售予美國企業的行政命令。

前述這類嚴格檢視中國行為的背後，乃美國輿論對中國的觀感漸趨負面。三月公布的蓋洛普民調顯示，七十九％的美國人對中國觀感不佳，僅低於伊朗及北韓，創下一九七九年兩國建交以來的新高紀錄。「皮優研究中心」（Pew Research Center）最近一份民調也顯示，四十八％的美國人表示，美國應將限制中國擴張列為最高優先，比二○一八年時上升十六％。

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