逾5100萬人提前投票 川普本週跟進

爭取連任的美國共和黨籍副總統彭斯，廿三日偕妻回印第安納州首府印第安納波利斯提前投票。 （歐新社）

2020/10/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在武漢肺炎疫情中展開的美國二○二○年總統選舉，避免病毒傳播的不在籍通訊投票與提前投票，成了民主黨主政州別積極鼓吹的投票模式；其中，提前投票人數截至廿二日，已累計超越一六年十一月八日選舉日前的提前投票總人數四七○一萬人，到廿三日更衝破五一○○萬人大關，寫下美國歷史新紀錄。

根據「美國選舉計畫」（US Elections Project）統計，廿三日上午已完成提前投票的總人數為五一一五萬多人，通訊投票占了三五四七萬多人，親自投票則有一五六七萬多人。廿四日，川普預定在佛州西棕櫚灘提前投下自己的一票。

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此外，今年幾乎各州提出通訊投票申請的選民數也超過四年前。不過，根據華盛頓郵報與馬里蘭大學上月聯合調查，逾六成選民打算在疫情中採用提前投票，多州開放首日皆見破紀錄人潮。由於提供提前投票的州別皆為民主黨支持者人數遠勝共和黨，民主黨希望這股氣勢有助下月三日勝選，屆時共和黨只能指望大選當天親自投票結果翻盤。

美國《時代》（TIME）雜誌廿二日公告，鑑於此次大選乃一掃今年疫情陰霾的「偉大重置」契機，預計下月二日發行的週刊封面刊名《時代》將改為「投票」（VOTE），為創刊九十七年來首例。《時代》兩年前被一六年公開支持當年民主黨總統候選人希拉蕊的矽谷企業家班尼歐夫（Marc Benioff）收購。

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