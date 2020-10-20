日遭網攻 疑中駭客欲竊武肺資訊

CrowdStrike執行長George Kurtz（彭博）

2020/10/20 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本產經新聞和英文《日本時報》（Japan Times）十九日報導，總部位於美國加州的資安公司CrowdStrike指稱，日本國內握有研發武漢肺炎疫苗機密情資的組織，遭網路攻擊企圖竊取研究內容。這是日本首次確認其疫苗研發遭駭客攻擊，疑似與中國的駭客集團有關，但據傳沒有機密外洩。

CrowdStrike指出，自四月以來，日本幾個相關組織陸續被網攻，該公司確認是以將和武肺有關內容的電子檔夾帶病毒，再寄給收件人的手法。該公司雖未明言是哪些組織遭鎖定，但從使用的工具特徵研判，可能是中國駭客集團所為。

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以英國、美國及加拿大這三個國際情報共享網絡「五眼聯盟」（ＦＶＥＹ）的成員為例，七月間曾就其國內研究武肺疫苗的研究機構，遭與俄羅斯情報機關有關連之網路攻擊的報告書。惟俄國當局對此否認涉及。同月，美國司法部起訴兩名據信為中國政府駭入數百家公司、政府和非政府組織的電腦系統，竊取武肺研究與其他資訊的中國公民，北京則否認涉案。

日本政府「內閣網路安全中心」（ＮＩＳＣ）已呼籲製藥公司和研究機構，就欲竊取其機密情資的企圖提高警戒層級。CrowdStrike亞洲太平洋地區主管賈科夫（Scott Jarkoff）表示，當日本的製藥公司與研究機構尋求趕在其他國家前研發出武肺疫苗時，這些由政府主導的間諜活動已增多。

截至九月下旬，根據世界衛生組織（ＷＨＯ）及其他機構的資料，全球有約一九○個武肺疫苗計畫在進行中，有些已進入最後試驗階段。日本東京大學、大阪大學及「國立感染症研究所」等研究機構也參與這場研發疫苗戰局。日本神戶大學教授森井昌克建議，由於武肺疫苗在穩定供應前，預計要幾年時間，因此日本政府應該提供足夠的安全支持。

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