川拜隔空較勁 賀錦麗自主隔離

剩不到20天投票，賀錦麗自主隔離。（美聯社檔案照）

2020/10/16 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕原定十五日在佛羅里達州邁阿密舉行的美國總統候選人第二場辯論會取消，代表共和黨和民主黨的總統川普與前副總統拜登，不約而同改以「市民大會」（town halls）形式，在美東時間十五日晚間八點（台灣時間十六日上午八點）向現場及電視機前的選民，直接闡述自己的政見和想法。兩人雖未同台，卻仍隔空較勁。

川普的市民大會仍選在被視為關鍵「搖擺州」的佛州邁阿密，由美國國家廣播公司（ＮＢＣ）直播。拜登則選在也是搖擺州的賓州費城，由美國廣播公司（ＡＢＣ）直播。距離投票日已不到二十天，這兩場市民大會將是川普和拜登兩人鞏固基本盤與拉攏游離選民的最後機會之一。

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佛奇背書 川普已無傳染力

主要源於北美的市民大會是論壇形式，政治人物藉此和選區民眾直接面對面，聽取他們對其感興趣議題的意見，討論特定法規。川普的市民大會由ＮＢＣ節目「今日秀」主持人賈斯禮主持，在邁阿密培瑞斯藝術博物館戶外開講，長一小時。除要求現場觀眾戴口罩，川普也將和賈斯禮、現場觀眾保持至少三‧六六公尺的距離。

ＮＢＣ說，同意製播川普的市民大會，是因為他十三日接受美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）的武漢肺炎病毒檢測；國家過敏與傳染病研究院院長佛奇與ＮＩＨ臨床主任雷恩看過川普檢測結果及其病歷後，表示對他不會傳染病毒「有高度信心」。

川普多次重砲抨擊中國應對武肺疫情的做法，他在十五日接受福斯財經網訪問時再次重申，他已經「好一陣子」沒有和中國國家主席習近平通話，「因為我不想跟他講話」。

剩不到20天 拜登團隊2人確診

拜登的市民大會將由ＡＢＣ新聞主播史蒂法諾普洛主持，在費城國家憲法中心進行，長九十分鐘，將開放選民對拜登提問。與此同時，拜登競選經理狄倫十五日證實，與副總統候選人賀錦麗有關的兩名團隊成員確診武漢肺炎，包括她的傳播總監艾倫和一名飛行機組成員，賀錦麗將自主隔離至十九日。狄倫強調，兩人確診前四十八小時都未與賀錦麗或其他工作人員密切接觸。

美國總統川普十四日在關鍵「戰場州」之一的愛荷華州狄蒙（Des Moines）國際機場，舉辦造勢活動。他十五日將在另一關鍵戰場佛羅里達州邁阿密，舉行一場市民大會。 （美聯社）

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