請鬼開藥單 中俄入UN人權理事會

聯合國人權理事會十三日改選部分成員國，中國、俄羅斯、巴基斯坦與古巴等人權紀錄不佳的國家，悉數當選。圖為今年九月人權理事會在日內瓦就白羅斯（Belarus）侵犯人權召開會議。 （法新社檔案照）

2020/10/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管人權團體事先疾聲反對，但踐踏人權的中國、俄羅斯、巴基斯坦與古巴等國，十三日仍順利當選聯合國人權理事會成員，挨批有如讓縱火犯加入消防隊，美國更酸說，證明當年退出該理事會是正確決定。諸多人權紀錄欠佳的參選國中，僅被控虐殺異議記者的沙烏地阿拉伯落選。

６成成員國未達自由民主標準

聯合國人權理事會由四十七個成員國組成，十三日改選其中十五席，分別是非洲與亞太地區各四席、西歐與其他國家三席，以及拉丁美洲加勒比海與東歐各兩席；其中，亞太地區是唯一非同額競選的區域，且五個參選國的人權紀錄皆不佳、甚至惡劣，但烏茲別克（一六九票）、巴基斯坦（一六六票）、尼泊爾（一五○票）與中國（一三九票）最後仍順利當選，僅沙烏地阿拉伯（九十票）落敗。新任人權理事會成員國將於明年一月一日走馬上任，任期三年。

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這是中國自二○○六年聯合國人權理事會成立以來，第五度當選理事會成員。出訪中的美國國務卿龐皮歐痛批，聯合國大會再度讓人權紀錄惡名昭彰的國家當選人權理事會成員，該理事會對美國當初的改革呼籲置若罔聞，任由全球最惡劣的人權侵犯國成為人權理事會成員，證明美國在一八年退出是正確決定。中國外交部發言人趙立堅十四日在記者會上反嗆龐皮歐說法荒謬，並要求美方停止以人權為藉口，干預他國內政。

理事會遭中滲透「盜匪變警察」

根據總部設在紐約的人權觀察組織（Human Rights Watch）中國分部主任李察遜分析，中國因在新疆、香港與西藏等地的侵犯人權情事，備受國際社會批評，儘管再度當選，但支持率顯然不若以往，不僅得票數在十五個新當選國中敬陪末座，也不及中國過去至少三次參選時的表現，比上次少了四十一票。

世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提也對北京當選表達非常失望，批評人權理事會已遭中國滲透，以致「盜匪變警察」。美、歐等地的人權團體，上週曾呼籲票選人權理事會成員的聯大阻止中、俄等國當選，但最後僅成功擋下沙國。監督聯合國的國際非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）指出，中國、俄羅斯、古巴、巴基斯坦及烏茲別克等國的當選，導致人權理事會未達自由民主基本標準的成員國比例，由目前的五十一％升至六成；該組織執行長諾依爾更痛批這份當選名單是人權黑暗日，任由獨裁國家成為聯合國的人權判官，有如讓一幫縱火犯加入消防隊。

小檔案：聯合國人權理事會（UNHRC）

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