中日對照讀新聞》受話器二つ 謎の公衆電話 雙話筒 謎樣的公用電話

這種目前在日本相當罕見的公用電話有2支電話筒，使用方式為先拿起左邊的話筒，再拿起右邊的話筒，接著插入電話卡或投入硬幣，然後打電話給第三方，即可3人同時通話。（取自網路）

2020/10/13 05:30

◎茅毅

よく見ると、受話器が二つ。東北で5台しかないという希少な公衆電話「デュエットホン」が、青森県内ではむつ市のマエダ本店前と深浦町の海岸沿いの電話ボックスに計2台ある。デュエットホンは1990年、電話開業100年記念に製造され今年は30年の節目。電話をかける側の2人とその相手側1人の計3人が同時に通話できる。

仔細一看，有2支電話筒。在日本東北地方僅有5台的稀少公用電話「二重奏電話」（暫譯），在青森縣內共有2台，分別在陸奧市的「前田」連鎖超市總店前，和（西津輕郡）深浦町沿海的電話亭。它是1990年紀念日本開始提供電話服務100週年時所製造，今年邁入第30個年頭。2個人打電話與1個人接電話，共3人可以同時通話。

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NTT東日本－東北公衆電話担当の菅敏明課長によると、バブル絶頂期ごろの1985年、3者で通話できる家庭用固定電話「トリオホン」のサービスを開始。その後「公衆電話でも3者通話を」との構想からデュエットホンが製造された。

根據「日本電信電話」公司負責「東日本—東北地方」公用電話業務的課長菅敏明，大約在日本泡沫經濟高峰期的1985年時，開始提供可供3人通話的「三重奏電話」（暫譯）家用電話服務。之後，「二重奏電話」就從「用公用電話也能三方通話」的構想「應運而出」。

製造台数や設置台数は正確に追跡できていない。菅課長は「全国的にもデュエットホンは非常に希少。普段、公衆電話を使う機会はあまりないと思うが、興味を持ってもらえたら3者通話を楽しんでほしい」と話している。

「二重奏電話」的製造及裝機數量等，目前均無法正確追蹤。菅課長表示，「在全日本，這種電話都非常罕見。我想儘管大家平常使用公用電話的機會不怎麼多，有興趣的話，希望各位享受3人同時通話的樂趣」。

ニュース・キーワード新聞辭典

通話（つうわ）：名詞。例：一（いっ）通話は三分（さんぶん）。（1次通話3分鐘。）

追跡（ついせき）：名詞，追蹤。例：レーダーの追跡。（雷達追蹤。）

単語を読みましょう

受話器（じゅわき）／東北（とうほく）／希少（きしょう）／公衆電話（こうしゅうでんわ）／デュエットホン（英文二重奏、二重唱duet+電話phone）／本店（ほんてん）／深浦町（ふかうらまち）／開業（かいぎょう）／側（かわ）／絶頂期（ぜっちょうき）／台数（だいすう）／設置（せっち）／節目（ふしめ）／トリオホン（英文trio三合一、三重奏、三重唱+電話phone）／固定（こてい）

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