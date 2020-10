《中英對照讀新聞》Billions projected to suffer nearly unlivable heat in 2070 在2070年，數十億人料將活在幾乎不宜居住的高溫環境

乾燥的玉米田。(美聯社檔案照)

2020/10/08 05:30

◎孫宇青

In just 50 years, 2 billion to 3.5 billion people will be living in a climate that historically has been too hot to handle.

50年內,有20億至35億人將活在難以忍受的歷史性高溫氣候中。

請繼續往下閱讀...

Under the worst-case scenarios, the study in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences predicts about 3.5 billion people will live in extremely hot areas. That’s a third of the projected 2070 population.

《美國國家科學院院刊》一項研究推測,在最糟糕的情況下,約35億人將活在極端高溫地區,相當於2070年預估人口的3分之1。

In an unusual way to look at climate change, a team of international scientists studied humans like they do bears, birds and bees to find the "climate niche" where people and civilizations flourish.

一個從特殊方式看待氣候變遷的國際科學家團隊,像研究熊、鳥、蜜蜂一樣研究人類,找出人類及其文明繁盛的「氣候利基」。

They looked back 6,000 years to come up with a sweet spot of temperatures for humanity:Average annual temperatures between 11 to 15 degrees Celsius.(AP)

他們回溯過去6000年,發現人類的「溫度舒適帶」為年均溫攝氏11度至15度之間。

(美聯社)

新聞辭典

project:動詞,預計;推算。例句:Our monthly expenditure is projected to rise by ten thousand next month.(我們下個月的月支出預計增加1萬。)

unlivable:形容詞,不適宜居住的。例句:Mercury is an unlivable planet for human beings.(水星是不宜人類居住的星球。)

flourish:動詞,繁盛;茁壯。例句:Watermelons flourished this summer.(今年夏天西瓜盛產。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法