美大選添變數 彭斯角色吃重

美國副總統彭斯在川普隔離治療期間，預料將扛起政事和選戰的重責大任。圖為擔任白宮防疫工作小組總指揮的彭斯，3月間在防疫記者會上談話。（美聯社）

2020/10/04 05:30

川普病情左右大選 彭斯扛下選戰

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普證實染上武漢肺炎，為十一月三日的總統大選走勢帶來劇變。英國廣播公司（BBC）新聞網、華爾街日報等諸多分析指出，儘管川普染疫坐實拜登陣營對其防疫不當的指控，但猛攻該議題有利有弊，一旦被認定幸災樂禍，反而會令川普獲得「同情票」。更重要的是，川普病情輕重將是左右大選的關鍵因素，一旦他安然挺過，將有助推升其選情。

防疫若遭猛攻 川普反獲「同情票」

紐約時報則分析，隨著川普暫時退下選戰第一線，篩檢後證實並未染疫且毋須隔離的副手彭斯，等同扛下主將的角色，除了將在七日與民主黨副總統候選人賀錦麗參議員舉行辯論會，並按計畫前往亞利桑那、印第安那等州拉票外，也不排除頂替川普出席部分造勢活動。事實上，彭斯二日就已代替川普主持防疫會議，傳達政府最新指令。

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BBC指出，拜登已在全國民調上領先川普數月，儘管搖擺州的領先幅度較小，但態勢相當明確，川普即使沒有染疫，也已很難追趕，遑論如今無法四處造勢，連其倚重的家人和幕僚也都自顧不暇。然而，拜登陣營並非毫無後顧之憂，因為當國家陷入混亂時，美國民眾傾向給予政府領袖更多寬容和支持，何況是總統夫婦遭逢健康危機。儘管川普免不了被指責，但可以預期部分民眾仍會為他及梅蘭妮亞祝福。

在此情況下，民主黨人及反川人士一旦擺出「早就跟你說過了」的姿態，嘲笑川普自作自受，恐怕會被批評幸災樂禍，尤其現在已逾廿萬名美國民眾病歿，哀痛的親友可能更不樂見有人譴責受害者。中國媒體指出，北京人民大學國際關係學院刁大明副教授也認為，拜登團隊在人們同情弱者的心理下，將難以出手攻擊川普防疫不力，反而是川普掌握了選民的同情心，有利其打出「悲情牌」或「堅強牌」。

若迅速康復 可打散民眾對病毒恐懼

不過，中國對外經濟貿易大學經濟系龔炯教授不太認同「同情票」一說，認為反川普者還是會堅決支持拜登，選民的投票傾向並不會受到太大影響。他又提到，鑑於第一場總統大選辯論會的混亂，主辦方有意修改辯論規則，卻遭川普團隊反對，顯示川普並不想繼續辯論，加上拜登本就不擅長辯論，因此第二場辯論會可能會順勢取消。

華爾街日報進一步指出，從全世界案例來看，染疫後症狀可能輕微、可能危重。若一再聲稱病毒沒那麼可怕的川普，病重到無法打選戰、甚至無法治理國家，會加深民眾對川普誤導國家的印象。然而，如果川普迅速康復，他將可在選戰的最後階段，一拳打散民眾對病毒的恐懼，如同七月間確診的巴西總統波索納羅，在復原後底氣十足地告訴國民，不必被疫情阻撓正常生活。

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