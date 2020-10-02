中國投資歐洲10年 國企涉入4成

圖為本月十二日歐中領袖高峰會開幕前，一名男子手持「歐洲是殺人犯」標語，在德國萊比錫抗議。（歐新社檔案照）

2020/10/02 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕華爾街日報九月卅日引述荷蘭顧問公司Datenna BV的研究，指出從二○一○年至今的六百五十件中國對歐洲投資案中，約四成有中國國有或政府控制的企業涉入。美國顧問公司榮鼎集團（Rhodium Group）也發現，中國直接投資歐盟的一八八○億美元（約五．四二兆台幣）中，多達五十六％來自中國國企。

歐盟去年發布的報告指出，二○一○年至一七年，共有五十七件與中國國企相關的收購案，但Datenna BV認為多達一百六十件收購案中，都有中國顯著的影響力。Datenna BV也指出，許多歐洲的收購、合併案，都有中國勢力隱藏在層層所有權、複雜股權結構及歐洲子公司背後。中國政府介入凸顯歐洲政府缺乏像美國外國投資委員會（Committee on Foreign Investment）般強力、積極的系統，歐洲官員愈來愈憂心，這將使企業面臨暴露在有害的外國影響中、失去關鍵創新技術，與先鋒產業遭侵蝕等問題。

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中國政府涉入歐洲企業收購案的狀況，多年來幾乎沒有受到審查。歐洲審計院（ECA）九月的報告也指出，中國直接投資的官方資料既不即時也不完全，甚至是「數據黑洞」。歐盟將透過十月十一日生效、以中國為主要目標的新規填補漏洞。歐盟官員並將施壓成員國，確保國內企業在經濟因疫情萎縮的狀況下，也不賤價出售企業，重蹈十年前歐債危機的覆轍。

美FCC呼籲重審中國國企持有的海底電纜

榮鼎集團指出，由於中國限制資本出走、歐洲對中資興趣降低等因素，中國企業公開且鉅額的投資近幾年大幅減少，但與中國政府有關的企業，股權結構通常很複雜，仍然難以判斷誰握有最終控制權。

美國聯邦通訊委員會（FCC）九月卅日也呼籲，對傳輸全球網路資訊的海底電纜展開新的審查。FCC委員史塔克斯表示，必須更加仔細檢查設於敵對國家的電纜，包含四條連結美國和中國、大部分由中國國企持有的海底電纜，確保敵對國家與其他心懷惡意者，無法竄改、阻斷、截走電纜傳輸的通訊內容。

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