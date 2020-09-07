武肺疫苗研發 掀全球間諜戰 中國利用世衛資訊 當竊密指南

紐約時報指出，中國駭客利用來自世界衛生組織（ＷＨＯ）的資訊，竊取其他國家的武漢肺炎疫苗研發成果。圖為武肺疫苗示意圖。（歐新社）

2020-09-07 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報五日報導，從中國、俄羅斯到伊朗，武漢肺炎的大流行引爆全球情報界發動間諜大戰，相互刺探甚至竊取對方的武肺疫苗研發成果，有如冷戰時期太空競賽的翻版；其中又以中國的間諜行動特別複雜，會利用來自世界衛生組織（WHO）的資訊，協助竊取他國的疫苗研發成果。

俄羅斯鎖定美加英研發網絡

紐時指出，執意竊取疫苗機密的中國駭客，捨棄直接針對製藥廠，改以對他們自認比較好對付的學術機構下手—對北卡羅來納與其他從事疫苗研發的學府進行網路刺探。俄羅斯對外情報局（SVR）則是鎖定美國、加拿大、英國等國的疫苗研發網絡，伊朗也企圖竊取疫苗研究資訊。美國司法部主管國家安全事務的助理部長德梅斯（John Demers）上月曾表示，中國不偷這些目前最珍貴的生物醫學研究才奇怪，這些研究成果不僅就商業角度而言很珍貴，在地緣政治上更是無價之寶。

請繼續往下閱讀...

據報導，熟悉疫苗間諜戰相關內容的美國和歐洲前任和現任官員指出，中國的手法較為複雜，其特工會偷偷利用世衛的資訊，做為以網路駭客方式竊取疫苗資訊的指引。目前並不清楚北京當局如何利用其在世衛舉足輕重的地位，來取得全球各地有關疫苗研發的資訊。世衛會蒐集研發中的疫苗數據，儘管這些資訊最後都會公諸於世，但中國駭客有機會早一步得知，世衛最看好哪些武肺疫苗研究計畫。美國早在二月間就察覺到中國的企圖，導致白宮對世衛的態度轉趨強硬。

美國官員與消息人士說，除了北卡羅來納大學外，中國駭客也會對全球其他大學下手，其中有些院校的網路恐已淪陷。美國聯邦調查局（FBI）最近曾警告北卡羅來納大學，中國駭客企圖入侵該校流行病學系的電腦網路。

除了駭客行為外，中國還透過其他方式進入美國大學，例如利用美國大學與中國機構的合作關係設法竊密。紐時還說，中國情報人員之所以鎖定美國的大學，部分原因在於認為這些大學對於資料的保護不如製藥業。七月間，美國司法部起訴兩名中國駭客李曉宇和董佳志，指控他們為北京當局發動駭客攻擊，試圖竊取包括武漢肺炎疫苗研究資料在內等商業機密，包括在疫苗研發居領先地位的美國「莫德納（Moderna）」生技公司。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法