潰瘍性大腸炎磨安倍 隔13年二度請辭
〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相安倍晉三因宿疾「潰瘍性大腸炎」復發、於二十八日宣布辭職，該病屬於發炎性腸道疾病（IBD），是一種慢性病。肇因仍不清楚，可能與飲食西化、遺傳基因及腸道細菌的狀態等諸多因素有關。
安倍二○一二年接受「日本消化器病學會」雜誌專訪時回憶，國中三年級（約十五歲）時，腹痛後就連續拉肚子和便血。他出社會後第一份工作，是一九七九年進入神戶製鋼所，之後症狀就惡化，經檢查確診潰瘍性大腸炎。
請繼續往下閱讀...
該病難以痊癒，被日本衛生當局列為「難治疾病」，主要症狀還有腹痛、貧血、發燒、體重減輕，一般認為是大腸的免疫系統發生異常而出現症狀；雖不會直接危及性命，卻會迫使患者一天當中跑廁所好幾次，影響日常生活。安倍在前述雜誌訪問中說，他二○○七年首次辭去首相職位後，服用新藥「阿腸克」（Asacol），才使症狀大幅好轉。
該病的好發年齡介於廿到三十九歲間，其特徵是治療後，症狀會減輕或消失，惟壓力等原因會導致症狀變嚴重。病發後逾十年，大腸癌的風險就會慢慢升高。
嚴重患者（約佔五％）亦可考慮動大腸切除手術，但會導致每天上廁所的頻率變高；目前也正進行從健康人的糞便中取出其腸道細菌，移植到患者體內的「腸道微菌叢植入」（FMT，簡稱糞便移植）研究。該病常見於歐美，推估日本有廿二萬名患者。日本放送協會（NHK）報導，日本每千人就有約一人罹患，乃日本官方所列的難治疾病中比率最高的。